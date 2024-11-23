Slušaj vest

Verovatno vam se bar jednom desilo da pričate o nečemu i onda vam se reklame baš za to pojave na vašem telefonu.

Stručnjaci za sajber bezbednost iz NordVPN-a su za britanski list "Daily Mail" objasnili kojim jednostavnim testom možete da proverite da li vas telefon zaista špijunira.

Važno je, kako bi test uspeo, da nastavite da koristite telefon kao i inače, dakle da ne menjate nikakve navike koje se tiču pretraživanja, gledanja sadržaja i slično.

Foto: Shutterstock

Prvi korak

Trebalo bi da nađete neku temu ili proizvod o kojima nikad ništa niste pretraživali putem interneta.

Drugi korak

Stručnjaci savetuju da krenete što više da pričate o toj temi sa prijateljima, kolegama i porodicom. Naravno, bitno je da pazite da vam je telefon negde u blizini kad to radite. Savetuje se i da pričate o stvarima koje su povezane sa temom koju ste odabrali.

Treći korak

Ovo je više korak u kom vam se govori šta ne bi trebalo da radite. Dakle, nikako nemojte pretraživati na internetu na svom telefonu ništa što ima iole veze sa temom o kojoj ste odabrali da govorite.

Četvrti korak

Jednostavno - čekanje. Sačekajte da prođe neki kratak period (svega par dana je dovoljno), a onda pogledajte da li će se na vašem telefonu (društvene mreže, Google predlozi itd) pojavljivati oglasi koji su povezani sa već odabranom temom.

Već vam je jasno da, ako oglasi krenu da se pojavljuju, to znači da ono što govorite zaista neko koristi kako bi vam plasirao ono što misli da će vas interesovati.

Ono što možete da uradite kako biste ovo sprečili, jeste da isključite glasovne asistente na telefonu i da proverite kojim aplikacijama ste dozvolili da pristupe vašem mikrofonu - to su sve stvari i potezi koji mogu da vam pomognu.

