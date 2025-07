2G 7280 “lipstick” je model mobilnog telefona koji nudi Nokia. Časopis Fortune uvrstio ga je među najbolje proizvode 2004. godine. Njegov dizajn prepoznao je žiri na dodeli nagrada za dizajn proizvoda iF 2005. godine. Ovaj telefon je vrlo popularan među kolekcionarima, a cena mu je oko 190 evra na eBayu.

Mobilni poznat i kao iPhone EDGE, pametni je telefon iz istoimene porodice Apple Inc, tačnije to je bio prvi model koji je pripadao ovoj porodici pametnih telefona. Ovaj telefon je dostupan na eBayu za između 300 i 1.000 evra, u zavisnosti od stanja (ako je nov, s originalnim pakovanjem).

DynaTAC je linija mobilnih telefona koju je proizvodila Motorola, Inc. od 1983. do 1994. godine. Za ovaj telefon možete izdvojiti od nekoliko stotina do čak nekoliko hiljada eura, u zavisnosti od stanja.