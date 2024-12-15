Slušaj vest

Većina nas se drži što je dalje moguće od dark weba, ali jedan čovek, koji je haker već tri decenije, podelio je uznemirujuća iskustva s kojima se susretao u svom poslu.

U suštini, dark web predstavlja mračnu stranu interneta, leglo kriminalnih aktivnosti koje često uključuju užasne i izopačene radnje koje mogu da ostave trajne posledice i na najotpornije ljude. Ljudi koji posećuju dark web to rade iz radoznalosti, zbog kriminalnih aktivnosti ili zato što su hakeri. Jedan haker je ispričao kako se susretao s „destruktivnim napadačima“ koji žele da „gledaju kako svet gori“, što daje uvid u sadržaje koji se tamo mogu pronaći.

Anonimni muškarac je objasnio da je nekad sebe smatrao „crnim šeširom“ interneta, što znači da nije bio vezan nikakvim etičkim kodeksom. Međutim, danas sebe naziva „belim šeširom“ – hakerom koji radi za opšte dobro, pridržava se zakona i često se angažuje na otkrivanju slabih tačaka u sigurnosnim sistemima.

Objasnio je da njegov trenutni posao uključuje traženje ranjivosti u sistemima koji bi mogli predstavljati „značajan rizik“. Za magazin VICE 2021. godine izjavio je: „Takođe, lovim kriminalce koji ciljaju na bolnice ili na firme koje pokušavam da zaštitim.“

Foto: Printscreen/ YouTube/ VICE

Govoreći o ransomwareu – zlonamernom softveru dizajniranom da blokira pristup računarskim sistemima – rekao je:

„To je tehnika napada koja postoji decenijama. Moderni ransomware obično je malware koji dospe na vaš sistem, šifrira sve vaše podatke i zatim ih drži kao taoce, zahtevajući da kontaktirate bande koje ga koriste i platite im u nekoj vrsti valute kako biste dobili ključ za dešifrovanje podataka.“

Iako njegov posao često postaje veoma težak, rad na dark webu nosi daleko više rizika.

O nekim stvarima koje je video, rekao je: „Gledao sam kako su bolnice šifrovane, a ljudi ostaju pred izborom: da li da platim da bih dešifrirao podatke ili da rizikujem živote?“

Objasnio je i kako se haking promenio tokom godina: „Kada je ransomware tek počinjao, naplaćivali su stotine, možda hiljade dolara po pojedinačnim žrtvama.

Danas, isplate dostižu desetine miliona dolara. Poslednji napad koji sam pratio ponudio je 70 miliona dolara za ključ kampanje – ključ koji bi otključao svaki računar šifrovan tokom tog napada. Dakle, ovde se radi o igri visokih uloga.“

Govoreći o budućnosti, dodao je: