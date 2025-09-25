Slušaj vest

Stručnjaci za sajber bezbednost upozoravaju korisnike pametnih telefona na tri aplikacije koje, iako deluju bezopasno, prikupljaju lične podatke bez znanja korisnika. Ove aplikacije često se predstavljaju kao korisni alati, ali u pozadini mogu prikupljati osetljive informacije.

Foto: Shutterstock

Aplikacije za "lampu" (Flashlight Apps)

Iako većina pametnih telefona dolazi sa ugrađenom funkcijom "lampe", dodatne aplikacije za ovu svrhu mogu zahtevati nepotrebne dozvole, poput pristupa kontaktima ili lokaciji. Prema izveštaju Wireda, neke od ovih aplikacija postoje radi prikupljanja ličnih podataka korisnika.

Aplikacije za vremensku prognozu

Aplikacije za vremensku prognozu Iako je razumljivo da ovakve aplikacije treba da pristupe vašoj lokaciji kako bi pružile tačne informacije, neke od njih prikupljaju i dodatne podatke poput imena, adrese e-pošte ili čak poštanske adrese. Stručnjaci savetuju oprez pri korišćenju ovakvih aplikacija te preporučuju proveru lokalne vremenske prognoze putem pouzdanih izvora.

Foto: Shutterstock

Popularne igre

Popularne igre Neke popularne igre, poput "Angry Birds", mogu prikupljati lične podatke korisnika i deliti ih sa trećim stranama. Prema izveštajima, čak su i obaveštajne agencije poput NSA hakovale baze podataka ovakvih igara zbog velike količine prikupljenih informacija.

Stručnjaci preporučuju korisnicima da pažljivo pregledaju dozvole koje aplikacije zahtevaju prilikom instalacije i da preuzimaju aplikacije isključivo iz pouzdanih izvora. Takođe, redovno ažuriranje aplikacija i operativnog sistema može smanjiti rizik od neovlašćenog prikupljanja podataka.