AMOLED ekrani su postali de-fakto izbor među vodećim telefonima i telefonima srednjeg ranga, i to sa dobrim razlogom. AMOLED ekrani omogućavaju isključivanje pojedinačnih piksela, omogućavajući vam da uživate u pravoj crnoj boji na ekranu. Odličan je za HDR sadržaj, a ima i uštedu baterije sa strane. Ali u poslednje vreme vidimo da se strašni problem „zelene linije“ pojavljuje na pametnim telefonima, prvenstveno onima sa AMOLED ekranom.

Šta je problem zelene linije na telefonima?

Mnogi korisnici se žale na to kako njihov pametni telefon odjednom ima zelenu liniju koja prolazi kroz ekran, misteriozno se pojavljuje bez ikakvog vidljivog oštećenja telefona. To je tanka traka zelene boje koja ide od apsolutnog vrha do dna ekrana. Pametni telefon normalno funkcioniše van ove zelene linije, ali je kvar očigledno veoma primetan i dosadan.

Većina korisnika tvrdi da telefon nije pao niti da je pretrpeo bilo kakvu štetu od vode. Mnogi tvrde da je telefon dobio ažuriranje softvera koje je izazvalo problem zelene linije.

Videli smo izveštaje o ovom problemu zelene linije kod skoro svih proizvođača pametnih telefona, što ukazuje da je problem verovatno manje do softverskog porekla i veća je verovatnoća da potiče od hardverskog defekta.

Jedina zajednička nit između svih izveštaja o problemu zelene linije na pametnim telefonima je da telefon ima AMOLED ekran. Dalje, većina izveštaja je pristrasna prema telefonima koji su stari oko jedne do dve godine (i nažalost van garancije), mada to ne isključuje nužno novije i starije uređaje.

Većina izveštaja obično ima jednu zelenu liniju preko ekrana. Međutim, u retkim slučajevima, broj zelenih linija se povećava, a možda ćete čak videti i promenu boje drugih boja (ružičaste ili bele) pored, zbog čega je problem još teže ignorisati.

U ređim slučajevima, zelena linija može da treperi i da se pojavi samo privremeno. Međutim, za ogromnu većinu ispitanih telefona zelena linija je prilično trajna. Pojavljuje se svuda kada je telefon uključen, a ekran uključen, uključujući početni ekran, zaključani ekran i uvek uključen ekran.

Zašto je zelena linija na ekranu mog telefona?

Nažalost, odgovor nije tako jasan, uprkos tome što problem postoji godinama i izveštajima na Twitteru, Redditu i drugim forumima koji se kreću u stotinama.

Zajednička nit većine ovih izveštaja o problemu zelene linije je da telefon ima AMOLED ekran. Još se ispituje da li je problem prisutan i kod drugih ekrana, za sad problem postoji u drugim delovima tehnologije koji koriste LCD ekran.

Posts from the oneplus

community on Reddit

Najbolja pretpostavka o uzroku problema sa zelenom linijom je labav, oštećen ili neispravan konektor za ekran ili savitljivi kabl koji, zauzvrat, trajno i nepovratno oštećuje ekran. Konektor za ekran i fleksibilni kabl su deo sklopa telefona koji povezuje ekran sa matičnom pločom.

Mnogi izveštaji pominju da se zelena linija pojavljuje nakon slučajnog ažuriranja softvera. Međutim, tvrdnje imaju previše varijabli. Ako je to bio problem uzrokovan ažuriranjima softvera, trebalo bi da utiče na veliku grupu korisnika na istom ažuriranju. Međutim, problem se može dogoditi kod OEM-a, pa čak i OS-a, tako da ne može biti uzrokovan ažuriranjem softvera.

Ažuriranja softvera obično uzrokuju da se telefon zagreva iznad onoga što obično radi tokom svakodnevnih operacija. Postoji šansa da ovo prekomerno nagomilavanje toplote izazovu oštećenje nekih delova sklopa ekrana (ekran, kabl i konektor), uzrokujući ili ubrzavajući kvar hardvera.

Ova teorija ne objašnjava zašto igranje igara ne uzrokuje problem zelene linije.

Ovo ne znači da se zelena linija na ekranu pojavljuje samo zbog greške u proizvodnji. Korisnici mogu slučajno (ili čak namerno) da oštete svoj ekran, što će dovesti do pojave zelenih pruga na njemu. Ovo se može desiti ako slučajno probušite ekran, plitko, ali neprekidno pritiskate na njega ili ispustite telefon. Postoji šansa da se pojavi i nakon oštećenja vodom. Nećete imati koristi od garancije u svim ovim slučajevima, tako da vam preporučujemo da ne namerno oštećujete svoj telefon.

Zbog toga koliko je ovo pitanje naizgled nasumično, ne postoji stvarna predostrožnost koju možete preduzeti ni kao potrošač, osim što ne kupujete AMOLED telefon (što nije praktično na višem kraju cenovnog razreda pametnih telefona). To je, nažalost, igra na sreću u ovom trenutku. Prema onome što smo čuli od industrijskih izvora, noviji AMOLED ekrani u 2024. godini će imati ublažavanja problema zelene linije, što bi trebalo da smanji ove slučajeve.

Nažalost, zamena ekrana je jedini način da rešite problem zelene linije na ekranu telefona. Krajnji korisnik ne može ništa da uradi na kraju softvera koji će rešiti problem.

Ponovo pokrenite telefon da biste isključili problem sa softverom

Kao korak za rešavanje problema, preporučujemo da ponovo pokrenete telefon kada vidite problem zelene linije na Android telefonu. Ovaj korak samo isključuje mogućnost problema sa softverom. To nije rešenje, ali može da vas uštedi od nepotrebnog odlaska u servisni centar.

Foto: Shuttersotck

Posetite servisni centar ili RMA svoj telefon

Kada se uverite da problem nije uzrokovan softverom, moraćete da posetite servisni centar ili RMA svoj telefon i da ga popravite. Kontaktirajte tim za podršku vašeg telefona za sledeće korake koje treba da preduzmete.

Servisni centar će vrlo verovatno proceniti problem zelene linije kao hardverski kvar za sklop ekrana, što će zahtevati zamenu ekrana, a možda i sklopa ekrana. Za određene telefone, to može uključivati i zamenu matične ploče, u zavisnosti od toga kako je telefon proizveden.

Da li je problem zelene linije pokriven garancijom?

Većina brendova nema jasnu i direktnu politiku o tome kako da se nosi sa pitanjem zelene linije. To znači da će vaše iskustvo sa korisničkim servisom varirati u zavisnosti od brenda i starosti uređaja. Većina telefona dolazi sa jednogodišnjom garancijom (u EU je to obično dvogodišnja garancija, iako neki regioni mogu ići i dalje), pri čemu će brend besplatno popraviti vaš telefon u slučaju hardverskih kvarova.

dokument, ugovor Foto: Shutterstock

Telefon je star manje od godinu dana

Ako je vaš telefon pod garancijom i ne pokazuje znakove vidljivog spoljašnjeg oštećenja ili oštećenja od vode, postoji velika šansa da će problem zelene linije biti prepoznat kao hardverski kvar i besplatno popravljen pod garancijom.

Međutim, ako je vaš telefon pod garancijom, ali pokazuje znake vidljivog spoljašnjeg oštećenja ili oštećenja od vode (čak i ako takva oštećenja nisu direktno izazvala problem zelene linije), malo je verovatno da ćete imati koristi od zamene ili popravke u garanciji.

Telefon je star više od godinu dana, odnosno van garancije

Ako je vaš telefon star više od godinu dana i van garancije, vaše šanse da budete kvalifikovani za besplatnu popravku drastično opadaju. Korisnička služba će vam verovatno navesti negde između 10-30% prodajne cene vašeg telefona za zamenu ekrana. Iznos varira u zavisnosti od brenda, modela i složenosti popravke.

Foto: Shutterstock

Neki proizvođači originalne opreme kao što su Samsung, Xiaomi, Apple i OnePlus savetovali su svoje servisne centre i kanale za podršku da pomognu korisnicima pogođenim problemima zelene linije i besplatno poprave uređaje, čak i van garantnog roka.

Međutim, takvi saveti nisu objavljivani u vidu objava u javnom domenu. Umesto toga, nude se kao rešenja na nivou korisničke podrške i servisnog centra od slučaja do slučaja. Samo se OnePlus javio i ponudio rešenja kupcima u Indiji koji su pogođeni zelenim linijama, nudeći doživotnu garanciju na ekran protiv istih. Drugi OEM-i tek treba da zauzmu stav o istom.