Na prelazu u novi milenijum, Bil Gejts napravio je niz tehnoloških predviđanja, od kojih su se mnoga ostvarila. Gejts je ove prognoze dao u svojoj knjizi "Business @ the Speed of Thought", i tu vidimo kako je još 1999. godine imao duboko razumevanje tehnologije.

Ovo je 15 predviđanja Bila Gejtsa koja su se ostvarila:

Bil Gejts napravio je niz tehnoloških predviđanja Foto: AP/Justin Tallis

Web stranice za poređenje cena

Gejts je očekivao razvoj web stranica koje omogućavaju poređenje cena raznih proizvoda. Danas takve platforme olakšavaju pronalazak najboljih ponuda u gotovo svim industrijama.

Mobilni telefoni

U svojoj knjizi, Gejts je predvideo sveprisutnost mobilnih telefona. Napisao je da ćemo "svakodnevno nositi male uređaje koji će nam omogućiti stalnu povezanost i poslovanje gde god se nalazimo".

Online finansijske usluge

Gejts je predvideo da će ljudi plaćati račune, upravljati finansijama i komunicirati sa lekarima putem interneta. Danas koristimo internet-bankarstvo i telemedicinske usluge, koje omogućavaju jednostavnije upravljanje finansijama i zdravljem.

Virtuelni asistenti

Iako nije tačno predvidio Alexu ili Siri, Gejts je zamislio lične asistente koji će sinhronizovati uređaje, prikupljati informacije i olakšavati svakodnevne zadatke. To je danas stvarnost sa brojnim virtuelnim pomoćnicima.

Sistemi za nadzor doma

Gejts je predvideo stalne videoprenose koji nas obaveštavaju kad neko poseti našu kuću dok nismo tu. Današnji uređaji kao što je Google Nest omogućavaju upravo to.

Društvene mreže

Gejts je opisivao "privatne web stranice" za porodicu i prijatelje. Iako društvene mreže poput Facebooka, X-a i Instagrama nisu sasvim privatne, omogućavaju stalnu povezanost sa određenim grupama ljudi.

Autogenerisani oglasi

Predvideo je softver koji će na osnovu naših aktivnosti i kupovine predlagati ponude i aktivnosti. Danas algoritmi oglašavanja koriste slične podatke kako bi prilagodili oglase našim interesovanjima.

Pametni oglasi

Smatrao je i da će uređaji poznavati naše kupovne navike i prikazivati oglase u skladu sa našim preferencijama. Ovaj oblik targetiranog oglašavanja danas je vrlo prisutan na internetu.

Real-time rasprave

Gejts je predvideo usluge koje će omogućiti rasprave o, recimo, sportskim događajima u "realnom vremenu". Danas društvene mreže i sportski forumi omogućavaju navijačima da prate utakmice i komentarišu događaje uživo.

Linkovi tokom TV prenosa

Gejts je predvideo da će televizijski prenosi da uključuju linkove na relevantne i sa programom povezane web-stranice i sadržaje. Današnji prenosi često nude QR kodove ili URL-ove.

Virtuelni forumi za raspravu o društvenim temama

Gejts je zamislio platforme na kojima će građani moći da raspravljaju o lokalnim problemima putem interneta. Ova vizija danas se ostvaruje kroz brojne online zajednice i forume.

Online zajednice utemeljene na interesovanjima

Predvidio je da će ljudi biti povezani na osnovu interesa, a ne lokacije. Danas platforme poput Reddita omogućavaju globalnu povezanost ljudi sa istim interesovanjima, nezavisno od toga gde se nalaze.

Softver za upravljanje projektima

Gejts je predvideo softver koji će olakšati rad poslovnim timovima. Aplikacije kao što su Slack i Microsoft Teams danas su ključni alati za komunikaciju i organizaciju u modernim kancelarijama.

Online regrutacija

Gejts je predvideo da će ljudi moći da traže posao i povezuju se sa poslodavcima preko interneta. LinkedIn je danas vodeća platforma za profesionalno umrežavanje i zapošljavanje.

Softver za poslovne zajednice

Predvideo je i platforme koje će kompanijama omogućiti da se nadmeću za projekte i saradnje. Danas platforme poput Upworka i Fiverra malim kompanijama i pojedincima olakšavaju pronalaženje klijenata i poslova.

Kurir.rs/B92

