Pomislite na sve privatne i lične informacije koje su pohranjene na uređaju, od razgovora sa najbližim prijateljima i članovima porodice do detalja o trenutnom stanju na vašem bankovnom računu i načinima za slanje novca bilo gde u svetu.

Foto: Shutterstock

Dakle, kada vam telefon bude izgubljen ili ukraden, to je ozbiljno - nije samo blaga neprijatnost. Ako više nemate pristup telefonu iz bilo kog razloga, evo šta treba da uradite kako biste osigurali da vaši nalozi i informacije ostanu sigurni.

Zaključajte telefon na daljinu

Bez obzira na to da li vaš telefon koristi iOS ili Android, možete ga zaključati na daljinu - ako ste prethodno obavili potrebnu pripremu. Na iPhone-u, idite na Face/Touch ID & Lozinka u Podešavanjima da biste zaštitili ekran za zaključavanje, i uključite Zaštitu od ukradenog uređaja, što znači da je potrebna autentifikacija za više funkcija na vašem telefonu. U Podešavanjima takođe treba da tapnete svoje ime, a zatim Find My (Pronađi moj telefon) kako biste mogli da locirate telefon na daljinu.

Foto: Shutterstock

Na Androidu, za Pixel telefone, otvorite Podešavanja, zatim tapnite na Sigurnost i privatnost, zatim Otključavanje uređaja (za zaštitu ekrana za zaključavanje) i Finder uređaja (za daljinski pristup). Za Galaxy telefone, otvorite Podešavanja i odaberite Sigurnost i privatnost, zatim Ekran za zaključavanje (za podešavanja ekrana za zaključavanje) i Zaštitu od izgubljenog uređaja (za daljinsko pristupanje telefonu). Aktiviranjem ovih opcija vaš život će biti mnogo lakši ako telefon bude izgubljen ili ukraden.

Ako se odvojite od svog iPhone-a, pronađite web pregledač i otvorite iCloud na internetu. Idite na odsek Find My: Videćete poslednju prijavljenu lokaciju vašeg telefona i možete omogućiti "Lost Mode" (Režim izgubljenog uređaja), što omogućava onome ko pronađe uređaj da dobije neke podatke kako bi vam ga vratio. Takođe možete na daljinu obrisati uređaj, čime ćete osigurati da niko drugi ne može da mu pristupi.

Foto: Shutterstock

Za Android, tu je Find My Device za Google telefone i SmartThings Find za Samsung telefone. Opcije na ovim portalima su slične onima na Apple-u: možete zaključati telefon na daljinu ako mislite da bi ga neko mogao pronaći i želeti da vam ga vrati, ili možete na daljinu obrisati podatke ako mislite da to neće biti slučaj. Takođe možete pokušati da pratite telefon na mapi, iako ne bismo preporučili da se lično suočite sa kradljivcima.

Ponovno postavite lozinke za naloge

Ako ste pratili sve gore navedene korake, šanse da neko drugi dobije pristup vašim porukama, e-mailovima, podacima o banci i drugim osetljivim informacijama trebale bi biti minimalne - osim ako nisu nekako uspeli da iskopiraju vaše lice ili otisak prsta. Međutim, bolje je biti previše oprezan nego previše opušten kada je u pitanju sigurnost vaših različitih naloga.

Foto: Shutterstock

Možda biste želeli da razmislite o promeni lozinki na najvažnijim aplikacijama. Ovo će vas automatski izlogovati sa vašeg naloga na drugim uređajima na kojima ste prijavljeni (uključujući vaš izgubljeni ili ukradeni telefon). Istovremeno, treba da uključite i dvostruku autentifikaciju na svim nalozima gde je to dostupno, ako to već niste uradili.

Ako možete da se prijavite na svoje naloge sa drugog uređaja, često možete da se izlogujete sa svih drugih mesta sa tog uređaja. Na Instagramu na internetu, na primer, možete kliknuti na "Where you're logged in" (Gde ste prijavljeni) da biste se izlogovali sa svojih uređaja - zapravo je dobra ideja da redovno pregledate ove liste kako biste uočili sumnjive aktivnosti.

Foto: Shutterstock

Google i Apple takođe dobro pokrivaju ovu oblast. Za Google naloge (uključujući Android prijave), idite na stranicu Sigurnost na Google kontrolnoj tabli na internetu i kliknite na "Manage all devices" (Upravljaj svim uređajima). Na macOS-u, sa druge strane, otvorite Apple meni i izaberite "System Settings" (Sistemska podešavanja) da biste videli listu svih uređaja na kojima ste prijavljeni (i da se izlogujete na daljinu ako je potrebno).

Kontaktirajte ljude koji su vam važni

Pored koraka koje smo već spomenuli, kontaktiranje nekoliko ključnih ljudi i kompanija neće škoditi da im kažete da vaš telefon možda sada ima neko drugi. Ako mogu da pristupe svemu na vašem uređaju, to predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik.

Foto: Shutterstock

Kontaktiranje vašeg operatera je dobar početak, jer mogu da blokiraju vaš broj i osiguraju da ništa ne bude naplaćeno na vašem računu. Kada neko dobije pristup vašem broju, ako je aktivan, mogu ga koristiti da se lažno predstave u mnogim situacijama - i mogu da presretnu bilo koji autorizacioni kod poslat na vaš telefon.

Zatim je tu vaša banka. Gotovo sve banke i aplikacije za mobilno plaćanje danas koriste biometrijsku identifikaciju, pa je rizik da neko potroši vaš novac sa vašim telefonom relativno nizak. Ipak, bolje je biti siguran nego žaliti zbog toga kada je reč o vašem novcu.

Foto: Shutterstock/SFIO CRACHO