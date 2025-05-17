Slušaj vest

Neke aplikacije troše mnogo više baterije od drugih na našim mobilnim telefonima. Zna se koje su dve vodeće. Studija OurPBC otkrila je koje popularne aplikacije najviše opterećuju baterije naših mobilnih telefona do te mere da bi mogle da skrate njihov životni vek.

shutterstock_mobilni telefon (1).jpg
Foto: Shutterstock

Studija je zasnovana na pretpostavci da je korisnik iPhon-a ili Androida aplikaciji odobrio pristup svim mogućim dozvolama koje se traže prilikom inicijalne instalacije. Ovo uključuje status telefona, Wi-Fi vezu, skladište, kameru, mikrofon, lokaciju, identitet, kontakte, SMS, informacije o pozivu, kalendar i pristup vašim fotografijama, medijima i datotekama.

Najveće aplikacije koje su gladne energije bile su Fitbit i Instagram, za koje je utvrđeno da troše istu količinu baterije.

shutterstock-fitbit-3.jpg
Foto: Shutterstock

Istraživanje otkriva da popularne aplikacije kao što su Fitbit i Instagram mogu potencijalno da isprazne do 85 odsto baterije, čak i kada se ne koriste aktivno.

"Društveni mediji, fitnes trekeri i aplikacije za upoznavanje, spadaju među najzahtevnije aplikacije za baterije pametnih telefona", rekao je Homer Džao, direktor prodaje i marketinga u OurPCB.

shutterstock_tinder.jpg
Foto: Shutterstock

Drugi najveći potrošači baterije bili su aplikacija za automatizaciju zadataka Tasker, LinkedIn, WhatsApp i Facebook.

Sedam od dvadeset najpopularnijih aplikacija bile su popularne aplikacije društvenih medija koje milioni koriste svakog dana: Instagram, LinkedIn, WhatsApp, Facebook, X mreža (bivši Twitter), Telegram i Facebook Messenger.

shutterstock-2339442245.jpg
Aplikacije, mobilni Foto: Shutterstock

Aplikacije za sastanke: Tinder, Hinge i Grindr su takođe bile u prvih 20 i kažu da troše otprilike više od 70 odsto trajanja baterije.

"Efikasnije upravljanje dozvolama za aplikacije može usporiti slabljenje baterije", savetuje Džao.

Punjenje shutterstock-fast-charge-1.jpg
shutterstock_mobilni telefon (1).jpg
shutterstock-fast-charge-3.jpg

Izvor: Ubrzanje/Kurir/DarkoMulic