Maskova izjava o Nikoli Tesli izazvala je haos: "Kako možeš da ga nazoveš tako?"
Američki milijarder i vlasnik kompanije Tesla, Inc., Ilon Mask, svakodnevno objavama dospeva u centar pažnje, a tako je bilo naročito nakon objave u kojoj je govorio o Nikola Tesla. Iako je čuvenog naučnika nazvao "jednim od najvećih inženjera svih vremena", deo javnosti burno je reagovao na način na koji ga je opisao.
Mask je u objavi naveo da je kompanija Tesla dobila ime po Nikoli Tesli i dodao da je on bio "imigrant bez novca" čiji su izumi pomogli Americi da dominira u proizvodnji i korišćenju električne energije. Upravo taj deo izazvao je lavinu komentara na društvenoj mreži X.
Korisnici odmah krenuli da ga ispravljaju
Nakon objave usledile su brojne reakcije korisnika, a mnogi su tvrdili da Mask nije bio među osnivačima kompanije Tesla, već da se firmi priključio godinu dana kasnije. Pojedini su osporavali i tvrdnju da je Nikola Tesla bio "bez para", navodeći da je poticao iz porodice srednje klase i da mu je ujak bio visoki vojni oficir.
U raspravu su se uključili i oni koji su podsećali na Teslin životni put - od školovanja u Evropi do odlaska u Sjedinjene Američke Države 1884. godine, gde je kasnije postao američki državljanin.
Polemika zbog H-1B viza dodatno podigla tenzije
Maskova objava pojavila se tokom velike debate o H-1B vizama u SAD, programu koji američkim kompanijama omogućava zapošljavanje stranih stručnjaka. Koristeći Teslu kao primer uspešnog imigranta, Mask je pokušao da objasni svoj stav o važnosti dolaska talentovanih ljudi u Ameriku.
Ipak, umesto pohvala, usledile su podele na društvenim mrežama, pa je njegova objava za kratko vreme postala jedna od glavnih tema među korisnicima iz regiona.
Ilon Mask je takođe podelio belešku sa Grok-a o doprinosu Nikole Tesle. Rođen u srpskoj porodici u selu Smiljan, Nikola Tesla je studirao inženjerstvo i fiziku 1870-ih godina bez sticanja diplome. Zatim je radio u Continental Efiroe i imigrirao u Sjedinjene Američke Države 1884. godine. Kasnije je postao naturalizovani američki državljanin.