Američki milijarder i vlasnik kompanije Tesla, Inc., Ilon Mask, svakodnevno objavama dospeva u centar pažnje, a tako je bilo naročito nakon objave u kojoj je govorio o Nikola Tesla. Iako je čuvenog naučnika nazvao "jednim od najvećih inženjera svih vremena", deo javnosti burno je reagovao na način na koji ga je opisao.

Mask je u objavi naveo da je kompanija Tesla dobila ime po Nikoli Tesli i dodao da je on bio "imigrant bez novca" čiji su izumi pomogli Americi da dominira u proizvodnji i korišćenju električne energije. Upravo taj deo izazvao je lavinu komentara na društvenoj mreži X.

Korisnici odmah krenuli da ga ispravljaju

Nakon objave usledile su brojne reakcije korisnika, a mnogi su tvrdili da Mask nije bio među osnivačima kompanije Tesla, već da se firmi priključio godinu dana kasnije. Pojedini su osporavali i tvrdnju da je Nikola Tesla bio "bez para", navodeći da je poticao iz porodice srednje klase i da mu je ujak bio visoki vojni oficir.

U raspravu su se uključili i oni koji su podsećali na Teslin životni put - od školovanja u Evropi do odlaska u Sjedinjene Američke Države 1884. godine, gde je kasnije postao američki državljanin.

Polemika zbog H-1B viza dodatno podigla tenzije

Maskova objava pojavila se tokom velike debate o H-1B vizama u SAD, programu koji američkim kompanijama omogućava zapošljavanje stranih stručnjaka. Koristeći Teslu kao primer uspešnog imigranta, Mask je pokušao da objasni svoj stav o važnosti dolaska talentovanih ljudi u Ameriku.

Ipak, umesto pohvala, usledile su podele na društvenim mrežama, pa je njegova objava za kratko vreme postala jedna od glavnih tema među korisnicima iz regiona.