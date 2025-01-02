Danas, kada je sve više kućnih uređaja povezano na Internet, čak i male “ranjivosti” vaše kućne Wi-Fi mreže mogu da dovedu do problema.

To je mreža koju koristimo i kada plaćamo karticama, kupujemo karte za putovanje i rezervišemo smeštaj, strimujemo filmove i četujemo sa prijateljima.

Foto: Shutterstock

Zbog svega toga, trebalo bi da znate kako da zaštite vašu Wi-Fi mrežu i sprečite da do tih problema dođe, jer čak i te male “ranjivosti” mogu sajber kriminalcima da omoguće pristup uređajima koji su na mrežu povezani.

Zato bi trebalo krenuti od šifre.

1. Kreirajte jedinstvenu i jaku šifru

Većina bežičnih Wi-Fi rutera dolazi sa unapred zadatom šifrom. Nju hakeri, međutim, lako mogu da provale, pogotovo ako znaju ko je proizvođač rutera.

Zato, da biste odabrali dobru i jaku šifru kojom ćete zaštiti vašu mrežu treba da obavezno uradite sledeće:

Odaberite šifru od najmanje 20 karaktera uključujući slova, brojeve i simbole!

Što kompleksniju šifru da odaberete, to će hakerima biti teže da je probiju i provali u vašu mrežu.

Foto: Shutterstock

2. Promenite zadato ime mreže

Proizvođači rutera često svojim bežičnim ruterima daju neko generičko ime, obično po samom imenu firme. Ime mreže, odnosno SSID (engl. service set identifier) je zato potrebno promeniti odmah po aktiviranju rutera.

Kada kompjuter ili pametni telefon traže najbližu mrežu, lista dostupnih mreža se pojavi na ekranu. Ukoliko je mreža lako prepoznatljivog imena (npr. ime proizvođača rutera), veće su šanse da je u nju lakše provaliti.

Prilikom promene imena SSID važno je obratiti pažnju da se u novom nazivu mreže ne otkriju bilo kakve važne lične informacije, i tako bukvalno ponude hakrima “na tacni”.

Foto: Shutterstock

3. Aktivirajte enkripciju mreže

Gotovo svi bežični ruteri imaju mogućnost enkripcije, ali je ona kod većine obično isključena kada kupite uređaj. Njeno aktiviranje dodatno obezbeđuje vašu mrežu.

Enkripciju aktivirajte odmah pošto vam provajder instalira ruter. Od više postojećih vrsta enkripcije, jedna od najefektivnijih je WPA2.

4. Isključite naziv mreže

Ako koristite bežični ruter kod kuće, veoma je preporučljivo da naziv vaše mreže učinite javno nevidljivim među ostalim Wi-Fi mrežama koje će se prikazati na ekranu drugih korisnika kada požele da povežu svoj uređaj.

Tako će nazv vaše mreže ostati nevidljiv na spisku dostupnih mreža. To je, naravno, korisno kada se radi o poslovnim ili ugostiteljskim objektima, bili bibliotekama, ali kod kućnih mreža nije neophodno.

Foto: Shutterstock

5. Redovno ažurirajte softver

I softver rutera nekada može biti uzrok problema, onda kad sadrži neke greške i ranjivosti koje, ukoliko se brzo ne “zakrpe”, mogu biti uzrok većih problema.

Zbog toga se trudite da redovno ažurirate uređaj poslednjom dostupnom verzijom softvera i bezbedmosnih zakrpa. To će svakako povećati verovatnoću da hakeri ne mogu da napadnu vašu mrežu.

6. Koristite dobar firewall

Pametni firewall štiti računare od malwara, virusa i drugih opasnosti koje vrebaju sa interneta. Bežični ruteri, generalno, imaju ugrađene firewall-ove, ali su oni nekada, fabrički isključeni.

Foto: Shutterstock

Proverite da li je to i sa vašim ruterom slučaj, pa ako nije pronađite i instalirajte neki dobar firewall koji će štititi vašu mrežu.

7. Koristite VPN za pristup vašoj mreži

VPN, ili virtuelna privatna mreža, predstavlja grupe umreženih kompjutera i mreža, zajedno povezanih na internet. Kada se povezujete na VPN, aktivira se VPN klient na vašem kompjuteru.

Kada se ulogujete sa svojim korisničkim imenom i lozinkom, dolazi do razmene “ključeva” sa drugim serverom. Kada se oba računara međusobno identifikuju, sva vaša komunikacija će se odvijati putem enkriptovane, zaštićene i skrivene mreže.