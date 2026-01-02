Kupujete polovni telefon? Ovo su zamke na koje bi trebalo da pazite
Često kupovina polovnih vodećih pametnih telefona prethodnih generacija donosi bolje iskustvo, jer su ovi telefoni napravljeni da traju. Stereotip se, međutim, menjao tokom godina, a novi Android telefoni koji su povoljni za budžet takođe su hvaljeni kao uređaji sa visokom sposobnošću.
Činjenica da novija generacija budžetskog telefona može da parira, ili ponekad čak i pobedi, korišćenu vodeću ponudu iz prethodnih godina otvorila je vrata za pametniju kupovinu polovnih i renoviranih uređaja.
Bez obzira da li uživate u uređajima koji su novi i sjajni ili želite da saćuvate koji dinar, razumevanje razlika između novog, korišćenog i obnovljenog pametnog telefona pomoći će vam da donesete informisanu odluku i izbegnete kajanje.
NOVO U ODNOSU NA KORIŠĆENO
Kupovina korišćenog telefona mogla bi da uštedi dobru količinu novca, ali ima veoma jasnu listu razmatranja koje treba da uzmete u obzir.
Veliki popust ne dolazi bez razloga, napuknut ekran, pokvareno sočivo kamere ili neispravni zvučnici će vas na kraju koštati značajnog dela za popravku. Manje ogrebotine i udubljenja su u redu sve dok dobijate dobru cenovnu ponudu. Degradacija baterije je još jedan ogroman aspekt koji treba uzeti u obzir prilikom kupovine polovnih i jedan je od najvećih razloga zašto se baterija telefona tako brzo prazni. Bez obzira na starost proizvoda, budite spremni da uzmete u obzir dodatne troškove zamene baterije.
Polovni telefoni će takođe doći bez garancije, što će buduće popravke činiti prilično skupim. U zavisnosti od kupca, možda ćete čak propustiti originalno pakovanje i dodatnu opremu, mada će većina ljudi koji žele da pređu na novi telefon rado ubaciti dodatne dodatke kao što su futrole i unapred postavljena zaštita za ekran. Dodavanje na listu glavnih ograničenja kupovine starijih telefona je kraća, ili u nekim slučajevima ukinuta, softverska podrška.
Uz odsustvo politike vraćanja, takođe je ključno da budete oprezni od prevara prilikom kupovine od pojedinačnih prodavaca. Temeljno pregledate telefon pre nego što predate svoj teško zarađeni novac. Ove muke su ono što čini kupovinu novog telefona vredno truda, uprkos premiji koju na kraju platite.
ISTRAŽIVANJE RAZNIH "RENOVIRANIH" OPCIJA
Ako niste voljni da rizikujete da kupite polovni telefon direktno od pojedinačnog prodavca, ali takođe ne želite da potrošite više novca za novi Galaxy ili iPhone, možda je najbolja opcija da kupite telefon sa greškom. Minimizirajući zamke preuzimanja korišćenog pametnog telefona uz skromne popuste, popravljeni pametni telefoni nude najbolje iz oba sveta.
Korisnici Apple-a mogu da ostvare značajne popuste na iPhone uređaje preko Apple-ovog programa Certified Refurbished (renoviran). Samsung takođe ima brendiranu prodavnicu za obnovljenu tehniku gde su svi uređaji prošli test od 100 tačaka da bi se obezbedila optimalna upotreba.
Ovi proizvodi sigurno dolaze bez hardverskih defekata, osim manjih kozmetičkih oštećenja kao što su ogrebotine. Oba proizvođača popravljaju, čiste i dopunjuju svoje telefone novom baterijom i dodatnom opremom i nude jednogodišnju garanciju.
Prodavci trećih strana kao što su Best Buy, Amazon i Walmart takođe prodaju renoviran telefone sa istim pogodnostima. Back Market je popularno tržište koje ima širok katalog sertifikovanih renoviranih pametnih telefona brendova kao što su Apple, Google, Samsung i OnePlus. Imate opciju da izaberete stanje telefona, veličinu skladišta i da li želite novu bateriju ili ne. Ove renovirane prodavnice takođe često daju ograničenu garanciju i rok za vraćanje od 30 dana ako se predomislite.
