*Napomena pred početak spiska: neki pojmovi su na srpskom, a neki na engleskom jeziku jer ih je nemougće adekvatno prevesti na srpski. A sada krenimo.

1. Harlekinska ihtioza

Takođe poznato i kao "Harlekinski sindrom beba", ovo retko genetsko stanje uzrokuje da koža novorođenčadi formira debele ploče u obliku dijamanta koje podsećaju na riblje krljušti.

Ne samo da izgleda loše, već ovo stanje zahteva hitan tretman, iako je medicinski napredak poboljšao šanse beba da prežive ako ih zadesi.

2. Larve

U suštini, larve predstavljaju "aktivne nerazvijene jedinke insekata", što i ne zvuči tako strašno. Međutim, kada ukucate ovaj pojam u Google, mogli biste da naiđete na zdravstveno stanje poznato kao oralna mijaza, koja nije nimalo prijatna.

U pitanju je stanje u kom se larve nastanjuju i parazitiraju u ljudskim ustima, odnosno žive u usnim šupljinama i mogu da izazovu ozbiljne infekcije.

google.jpg
Foto: Shutterstock

3. "Degloving"

Mogli bismo ovo da prevedemo kao "skidanje rukavica", a razlog zbog kog ne bi trebalo da guglate ovu sintagmu nisu sami rezultati u tekstu, već slike koje će vam verovatno izaći.

U pitanju je takođe zdravstveni problem poznat kao avulzija, a ukoliko neko to ima, "veliki delovi kože zajedno sa slojem mekog tkiva mu se skidaju sa mišića", kako slikovito opisuje WebMD.

4. Krokodil

Ne misli se ovde da se plašite životinje, već je problem ako naivno ukucate "krokodil" i naiđete na fotografije koje prikazuju posledice korišćenja droge pod ovim imenom.

U pitanju je opioid koji se zove dezomorfin, a poznat je u javnosti već neko vreme. Kada se tek pojavio pre desetak godina, nazivali su ga još i "zombi droga" zbog toga što korisnici završavaju "pojedenih" delova kože.

5. "Fournier"

Ako ste dovoljno uporni, bilo šta može da bude traumatično iskustvo. Takav je slučaj i sa ovom rečju (čita se "Furnije"). Obično je u pitanju francusko prezime, ali ako nemate sreće pri guglanju, naići ćete na stanje poznato kao "Furnijeova gangrena".

U pitanju je akutna nekrotična infekcija koja zahvata genitalni predeo dela. Što je najgore od svega, vrlo brzo se pogoršava i može da ima smrtni ishod.

