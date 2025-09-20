Slušaj vest

Čak i najnoviji Android telefoni vremenom mogu da uspore i počnu da "koče" i "seckaju", najviše zbog preteranog nagomilavanja podataka i ograničenog prostora za njihovo skladištenje.

To je problem koji se obično rešava resetovanjem uređaja na fabrička podešavanja, pa onda sve ispočetka... ali postoji i nešto suptilniji način da to uradi. On podrazumeva isključivanje animacija u podešavanjima operativnog sistema Android, čime se značajno oslobađaju resursi telefona i bitno poboljšavaju njegove performanse.

Foto: Shutterstock

To je jednostavan i efikasan način da ubrzate svoj pametni telefon, koji posebno može biti koristan kod starijih uređaja, sa slabijim procesorima i manje memorije.

Animacije omogućavaju da sve što radimo na telefonu izgleda vizuelno bolje, pošto su one vizuelni elementi radnji kao što su otvaranje aplikacija i promene ekrana. One, međutim, dosta crpe resurse uređaja, pa zato često usporavaju i koče rad telefona.

Kako da isključite Android animacije?

Prvo pristupite podešavanjima:

Foto: Shutterstock

Settings:

U zavisnosti od toga koji jezik koristite na svom Android uređaju, otvorite "Settings" odnosno "Podešavanja".

About Phone:

Na dnu menija sa podešavanjima pronađite opciju "O telefonu"/"About phone".

Build Number:

Zatim pronađite "Broj izrade"/"Build Number" i unesite ga 7 puta zaredom, kako biste otključali razvojne opcije ili opcije za programere (ovde ćete možda morati da unesete i PIN svog uređaja).

Developer Options:

Vratite se u "Settings"/"Podešavanja", skrolujte prema dole i doćićete do "Razvojnih opcija"/ "Developer Options".

Foto: Shutterstock

Isključivanje animacija:

Otvorite Developer Options:

U meniju "Postavke"/"Settings" otvorite "Razvojne opcije"/"Developer Options".

Animation Settings:

Pronađite sekciju "Crtanje"/"Drawing" ili "Animacije"/"Animations".

Podesite skale:

Postavite "Skalu animacije prozora"/"Window Animation Scale", zatim "Skalu tranzicije animacije"/"Transition Animation Scale" i "Skalu trajanja animacije"/"Animator Duration Scale" u položaj "Bez animacije"/"Animation Off" ili na neku nižu vrednost (npr. 0,5X).