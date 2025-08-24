Slušaj vest

Korišćenje lozinki poput "123456" se smatra neprihvatljivim iz više razloga, a kompanija McAfee pruža smernice o tome kako kreirati bezbednu lozinku.

U svetu gde kriminalci neprekidno traže osetljive informacije, stvaranje snažnih lozinki postaje od suštinske važnosti. Korišćenjem slabića poput "123456", praktično otvaramo vrata potencijalnim napadačima.

Iako može delovati nezgodno pamtiti složene lozinke, važno je razmisliti o mogućoj šteti koja može nastati ako se lične ili finansijske informacije nađu u neovlašćenim rukama.

shutterstock-password-7.jpg
Foto: Shutterstock

"123456" predstavlja jednu od najčešće korišćenih lozinki i često je među prvima koje hakeri isprobavaju. Da biste poboljšali bezbednost, stručnjaci preporučuju izbegavanje stvaranja lozinki koje se lako mogu predvideti.

Saveti za kreiranje bezbedne lozinke uključuju izbegavanje upotrebe reči koje se mogu naći u rečniku, izbor izmišljenih reči, kombinaciju velikih i malih slova, ubacivanje brojeva i simbola, redovno menjanje lozinki, nekorišćenje iste lozinke za više naloga, i upotrebu menadžera lozinki.

Menadžeri lozinki su specijalizovani alati koji generišu jedinstvene lozinke za različite online naloge, pružajući siguran pristup i ojačavajući bezbednost. Preporučuje se i redovno menjanje lozinki kako bi se dodatno povećala zaštita od potencijalnih sajber napada

Ne propustiteZanimljivostiŽENA SAZNALA ŠIFRU SVOG MUŽA, PA POBESNELA! Nije znala njegovu TAJNU 6 godina, a sada umire od tuge: Iznutra sam potpuno slomljena
sifra.jpg
SavetiČetiri broja vas mogu koštati svega: Ako je vaš pin na ovoj listi, u opasnosti ste
shutterstock_sajber napad (4).jpg
VestiHaker na sopstvenoj koži otkrio činjenicu o lozinkama koju zapravo niko ne želi da čuje
tastatura-pametna-tastatura-istrazivanje-racunar.jpg
VestiZaboravili ste svoju Wi-Fi šifru? Evo kako da najlakše dođete do nje
shutterstock-password-4.jpg

 .

Kurir.rs/24sedam