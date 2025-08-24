Slušaj vest

Korišćenje lozinki poput "123456" se smatra neprihvatljivim iz više razloga, a kompanija McAfee pruža smernice o tome kako kreirati bezbednu lozinku.

U svetu gde kriminalci neprekidno traže osetljive informacije, stvaranje snažnih lozinki postaje od suštinske važnosti. Korišćenjem slabića poput "123456", praktično otvaramo vrata potencijalnim napadačima.

Iako može delovati nezgodno pamtiti složene lozinke, važno je razmisliti o mogućoj šteti koja može nastati ako se lične ili finansijske informacije nađu u neovlašćenim rukama.

Foto: Shutterstock

"123456" predstavlja jednu od najčešće korišćenih lozinki i često je među prvima koje hakeri isprobavaju. Da biste poboljšali bezbednost, stručnjaci preporučuju izbegavanje stvaranja lozinki koje se lako mogu predvideti.

Saveti za kreiranje bezbedne lozinke uključuju izbegavanje upotrebe reči koje se mogu naći u rečniku, izbor izmišljenih reči, kombinaciju velikih i malih slova, ubacivanje brojeva i simbola, redovno menjanje lozinki, nekorišćenje iste lozinke za više naloga, i upotrebu menadžera lozinki.

Menadžeri lozinki su specijalizovani alati koji generišu jedinstvene lozinke za različite online naloge, pružajući siguran pristup i ojačavajući bezbednost. Preporučuje se i redovno menjanje lozinki kako bi se dodatno povećala zaštita od potencijalnih sajber napada

