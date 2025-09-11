Kada je vreme za novi telefon?

Ukoliko se telefon često koči u radu, pregreva se, ima lošu bateriju ili više ne dobija sigurnosne ažuriranja, verovatno je došlo vreme za kupovinu novog uređaja.

Foto: Shutterstock

Simptom 1: Telefon se koči i pregreva bez razloga

Ako primetite osetno usporenje u radu uređaja, kao što su problemi sa glatkim pomeranjem tj skrolovanjem ekrana koji „zapinje i secka“ animaciju pod pokretom prsta, često nasumično prekidanje rada aplikacija ili prekomerno zagrevanje telefona bez očiglednog razloga, vrlo verovatno je da su performanse telefona značajno oslabile.

Prvo proverite memoriju i slobodan prostor – obrišite aplikacije koje retko koristite, izbrišite nepotrebne slike i video zapise i očistite keš memoriju. Ako telefon i dalje radi loše uprkos oslobađanju dodatnog prostora i memorije, možda je vreme za kupovinu novog uređaja.

Podešavanja na telefonu Foto: Shutterstock

Simptom 2: Baterija se brzo prazni i ne drži dok je puna

Litijum-jonske baterije imaju ograničen broj ciklusa punjenja, obično između 500 i 800 punjenja, nakon čega njihov kapacitet značajno opada.

Neke opcije mogu pomoći u produženju baterije, kao što je izbegavanje punjenja do 100% ili pražnjenja do kraja. iPhone korisnici mogu proveriti stanje baterije u podešavanjima – ako kapacitet padne ispod 80%, preporučuje se zamena baterije.

Međutim, ako ste bateriju već menjali više puta, a ona i dalje ne traje dovoljno dugo, kupovina novog telefona može biti isplativije rešenje.

Foto: Shutterstock

Simptom 3: Telefon više ne dobija sistemska i bezbednosna ažuriranja

Ako vaš telefon više ne prima sigurnosna ažuriranja, to znači da nove funkcije više neće biti dostupne, a uređaj može biti izložen ozbiljnim bezbednosnim rizicima.

U poslednjih nekoliko godina, proizvođači Android telefona su poboljšali podršku za ažuriranja, pa sada Samsung i Google nude do 7 godina sigurnosnih i softverskih ažuriranja na svojim flegšip modelima. Ako vaš uređaj više ne dobija ažuriranja, to je valjan razlog da razmislite o kupovini novog telefona kako biste ostali zaštićeni i sigurni.