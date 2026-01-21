Slušaj vest

Stiv Čen, Čad Harli i Džaved Karim, kolege iz finansijske tehnološke kompanije PayPal, osmislili su Jutjub 2005. godine, navodno tokom večere. Domen YouTube.com pokrenut je na Dan zaljubljenih te godine. Pokrenut kao "zafrkancija" s večernje zabave koja je prerasla u okosnicu modernog života, Jutjub bi nakon 20 godina postojanja brojem pretplatnika mogao da premaši američke kablovske televizije.

Mogućnosti prenosa videozapisa dodate su 23. aprila, kada je Karim objavio prvi video pod nazivom "Evo me u zoološkom vrtu". Klip od 19 sekundi koji prikazuje Karima pred slonovima u zoološkom vrtu u San Dijegu prikupio je 348 miliona pregleda.

"U redu, evo nas ispred slonova. Super stvar kod ovih tipova je to što imaju stvarno, stvarno, jako duge surle... i to je super. I to je uglavnom sve što ima da se kaže'', rekao je kratko Karim i ušao u istoriju. Zahvaljujući tom videu zaradio je solidnu svotu novca. Iako od tada više nije objavio nijedan video, njegov kanal ima više od 5,2 miliona pretplatnika.

Kako je Karim zaradio od Jutjuba

Poznato kao drugo najposećenije veb mesto na svetu nakon Gugla, niko nije mogao da predvidi uspeh koji će Jutjub postići. Dok su Harli i Čen bili većinski deoničari stranice, Karim je započeo kao savetnik, ali je imao znatno manji udeo u kompaniji. To ga nije sprečilo da iskoristi prodaju stranice Guglu u oktobru 2006. godine.Karim je tada zaradio oko 64 miliona dolara u deonicama. Sav taj novac zarađen je bez da je Karim ikada uzeo "platu, beneficije ili čak formalnu titulu" s Jutjuba, piše New York Timesu.

Nakon toga Karim je uložio u još dva uspešna poduhvata. Postao je jedan od prvih Airbnb investitora. Osim toga pokrenuo je investicijski poduhvat YVentures s partnerima Kitom Raboisom i Kevinom Harcom 2009. godine.

Video se čini jednostavnim i bez značaja, ali on je postavio temelj za sve buduće kreatore, ideju da dele aspekte svojih života s publikom. Iako Karim nikada više nije postavljao sadržaj na kanal, on je uredio opis i naslov izvornog videa kako bi poslao poruku.

Analitičari smatraju da je Guglova kupovina Jutjuba 2006. godine za 1,65 milijardi dolara ključan trenutak, jer je tada ta platforma za deljenje videa sa strastvenim korisnicima uparena s Guglovom ekspertizom u području pretraživanja i oglašavanja. "Jutjub je bio deo oporavka od pada 'dot-coma', kad su ljudi shvatili da je zapravo važna monetizacija" internet stranica, rekao je tehnološki analitičar Rob Enderle, misleći na "pucanje balona" tehnološkog rasta bez plana s kraja 1990-ih. "Jutjub je postao primer" kako su internet kompanije trebale da se grade, "za razliku od onoga kako su radile kasnih 1990-ih."

Gugl je iskoristio svoje znanje o oglašavanju kako bi izgradio uspešan model, deleći prihode s kreatorima koji privlače značajnu publiku.

Kompanija je takođe poboljšala tehnologiju i pregovarala o rešavanju kršenja autorskih prava. "Aspekt piratstva više nije prisutan na Jutjubu kao pre", primećuje Benes. "A nekad je bilo i golotinje." Platforma je takođe uspela da otkloni zabrinutost da se uznemirujući sadržaj servira deci putem softvera za preporuke. Kompanija je pokrenula besplatnu aplikaciju "Youtube Kids" promovisanu kao siguran prostor za decu i stalno prilagođava algoritam kako bi izbegla da uvredi korisnike i ima probleme s oglašivačima i vlastima.

Analitičar Enderle pripisuje veliku zaslugu za razvoj Jutjuba u sjajnu platformu bivšoj izvršnoj direktorki Suzan Vojcicki, koja je umrla prošle godine. "Bila je fenomenalna u svom poslu i pokazala je kako bi ovako nešto trebalo da se radi", kaže Enderle.

Karim se povremeno oglašava – ali ne snima

Iako više nikada nije postavio nijedan snimak, Karim je povremeno menjao naslov i opis svog videa kako bi poslao poruku.

Kada je Gugl pokušao da natera korisnike Jutjuba da otvore Google+ naloge kako bi mogli da komentarišu, Karim je napisao:

"Zašto, dođavola, moram da imam Google+ nalog da bih komentarisao video", prenosi Blic.

Cela Jutjub zajednica mu se pridružila u pobuni, što je nateralo Gugl da promeni odluku, a Google+ je konačno ugašen 2019. godine.

Kasnije, kada je Jutjub ukinuo broj vidljivih dislajkova, Karim je u opisu svog videa napisao:

"Kada se svi Jutjub kreatori slažu da je ukidanje dislajkova glupa ideja, verovatno i jeste. Pokušajte ponovo, Jutjube."