Većina nas ima stare uređaje skrivene negde – bilo da su zakopani u uglu ormana ili skladišteni na tavanu, zaboravljeni. Možda više nećemo koristiti ove uređaje, ali njihov potencijal zarade može da vas iznenadi.Stari mobilni telefoni, konzole i muzički plejeri su danas veoma cenjeni i mogu se prodati za impresivne iznose. Na internetu možete pronaći razne stare mobilne telefone ili muzičke plejere po visokim cenama.

Brzi razvoj tehnologije učinio je mnoge uređaje zastarelim, ali neki od njih su sada traženi kolekcionarski predmeti. Ako, na primer, imate Motorola Microtac 9800Ks iz 1989. godine, mogli biste da ga prodate za oko 795 evra, iako je u trenutku lansiranja koštao neverovatnih 2.099 evra. Slično tome, Samsung I607 Blackjack iz 2006. danas vredi oko 355 evra, dok Motorola Dinatac 8000Ks dostiže 350 evra – iako je njegova cena na vrhuncu bila čak 2.112 evra.

Ajfoni su takođe na listi poželjnih uređaja. Originalni iPhone i njegov naslednik, iPhone 3G, još uvek mogu da donesu pristojnu sumu – prvi se prodaje za oko 306 evra, dok je 3G model oko 221 evra. Samo u 2024. prodato je 12.266 ovih starih Apple uređaja, što je prodavcima donelo ukupno više od 2,5 miliona evra, piše The Sun, prenosi Blic.

Popularni vokmeni takođe su u porastu

Ali najvredniji retro uređaj nije mobilni telefon – već vokmen! Legendarni Sony Walkman TPS-L2 iz 1979. godine, koji se danas može prodati za čak 865 evra. Ovaj prenosivi muzički plejer je napravio revoluciju u načinu na koji ljudi slušaju muziku u pokretu i ostaje jedan od najpoželjnijih vintage uređaja.

Ljubitelji retro igara mogli bi da zarade prodajom TurboExpress konzole, koja košta 530 evra, ili Atari Jaguara iz 1993. godine, koja se prodaje u proseku za 298 evra. Takođe, Soni MiniDisc MZ-RH1, lansiran 2006. godine kao najnapredniji muzički plejer svog vremena, danas vredi oko 390 evra.

Ako razmišljate o prodaji nekog od ovih uređaja, važno je razmotriti njihovo stanje. Uređaj koji je dobro održavan i ispravan koštaće više. Preporučuje se da pre prodaje temeljno očistite i testirate funkcionalnost, a prilikom reklamiranja vredi koristiti precizne ključne reči kako bi potencijalni kupci lakše pronašli vaš oglas.

Na kraju krajeva, vrednost uređaja zavisi od toga koliko je neko spreman da plati za njega. Ako imate stari gedžet koji skuplja prašinu, možda je pravo vreme da ga stavite na tržište i iznenadite se koliko vredi.

