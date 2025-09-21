Slušaj vest

Ljudi uglavnom vole da slušaju šta se dešava iza kulisa velikih kompanija, posebno onih poput Apple-a. Nije stoga neobično da je video tiktokerke Kejtlind Mekvin, u kom otkriva tajne ove prodavnice, postao viralan, a pogledalo ga je više od 7,7 miliona ljudi.

Kejtlind je nekad radila u Apple prodavnici, te je odlučila da podeli neobična pravila za koja tvrdi da moraju da ih se pridržavaju svi zaposleni u Apple prodavnicama.

Prvo neobično pravilo je da zaposleni ne smeju da ponude kesu, već kupac sam mora da je traži. Objašnjava da, ako kupac zatraži kesu, ali već ima veliku torbu ili ranac, zaposleni treba da mu predlože da koristi ono što već ima.

Tvrdi i da zaposleni ne smeju da nose službenu uniformu van prodavnice, a rečeno joj je da je to iz bezbednosnih razloga kako zaposleni ne bi bili prepoznati nakon posla.

Kaže i da zaposleni treba da pitaju kupce da li kupuju za posao, i ako je odgovor da, da ih spoje s Apple-ovim poslovnim timom: "Ne bismo smeli da pustimo kupca da ode, a da ne pitamo da li je kupovina za posao".

Foto: Shutterstock

Strogo je definisan i način rukovanja proizvodima kako bi povećali šanse za prodaju: "Ne smemo da držamo nijedan uređaj koji kupac isprobava. Treba da vam ga predamo i pokažemo vam kako se koristi. Što više nečim rukujete, veće su šanse da taj proizvod i kupite".

U komentarima su mnogi podelili svoje mišljenje o ovoj praksi: "Apple je kao kult", "Ako trošim preko 1.000 dolara na telefon, želim svoju kesicu", "Ja bih odmah dobila otkaz, svima bih dala kesice", "Veće su šanse da te opljačkaju ako nosiš Apple kesicu".

Video: Apple Watch Series 9