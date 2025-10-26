Slušaj vest

Mobilni telefoni, iako nezamenjivi deo svakodnevice, mogu s vremena na vreme početi da baguju ili da imaju loš signal. I dok mnogi od nas odmah posežu za tehničkom podrškom, postoje jednostavni koraci koje možete preduzeti da vaš telefon funkcioniše bolje i brže.

Foto: Shutterstock

Od osnovnih trikova za čišćenje do naprednih saveta za poboljšanje signala, evo šta treba da uradite kako biste maksimalno iskoristili svoj uređaj.

Svi smo se barem jednom suočili sa problemima kao što su bagovanje aplikacija, slab signal ili baterija koja se prebrzo troši. Ali, pre nego što se odlučite da resetujete telefon ili ga pošaljete na popravku, postoji nekoliko jednostavnih saveta koji mogu značajno poboljšati njegov rad. Neki od njih su već poznati, dok će vas drugi iznenaditi.

Podešavanja na telefonu Foto: Shutterstock

1. Obrišite prazne foldere i rasteretite telefon

Android uređaji, na primer, mogu ostaviti prazne foldere nakon što obrišete aplikacije, što može uzrokovati nered na vašem telefonu. Iako ovi folderi ne zauzimaju puno prostora, vremenom mogu usporiti rad uređaja. Na Androidu možete koristiti aplikacije kao što je Empty Folder Deleter da automatski uklonite ove foldere, dok će na iPhone-u ovo biti potrebno uraditi ručno. Održavanjem telefona urednim možete značajno poboljšati njegovu brzinu.

2. Rešite bagove čišćenjem keša

Ako neka aplikacija počne da koči ili se ponaša neobično, obrišite keš. Keširani podaci – privremeni fajlovi koje aplikacije koriste za brži rad – ponekad mogu biti uzrok problema sa performansama. Obrisati ih je jednostavno, a time nećete izgubiti nijedan lični podatak. Ovaj korak je brz, a može doneti veliki rezultat.

Foto: Shutterstock

3. Restartujte telefon redovno

Iako mnogi smatraju da je restartovanje telefona poslednje rešenje, to zapravo može biti preventivna mjera koja poboljšava rad vašeg uređaja. Redovno restartovanje pomaže u rešavanju manjih softverskih grešaka, osvežava sistem i često poboljšava bezbednost uređaja. Zbog toga, restartovanje telefona barem jednom dnevno može biti ključ za glatko funkcionisanje.

4. Poboljšajte signal pomoću Airplane moda

Ako se nađete u situaciji sa slabim signalom, a ne možete da shvatite zašto, isprobajte jednostavan trik: uključite i isključite Airplane Mode. Ova radnja resetuje mrežne veze i često rešava problem sa signalom. Ovo je brz i efikasan način da se povežete sa mrežom bez potrebe za dodatnim podešavanjima.

Foto: Shutterstock

5. Brzi pristup omiljenim kontaktima

Za još brži pristup, možete dodati prečicu do svojih omiljenih kontakata direktno na početni ekran. Ako koristite Face Unlock, dovoljno je da pogledate telefon i jednim dodirom obavite poziv. Ovaj trik štedi vreme i omogućava jednostavniju upotrebu telefona.

6. Uštedite bateriju uz Dark Mode

Tamni režim nije samo trend – on može značajno poboljšati bateriju vašeg telefona. Smanjenjem svetlosti ekrana, baterija traje duže, dok istovremeno smanjuje naprezanje očiju. Takođe, crni tekst na ekranu je lakše čitljiv na dnevnom svetlu, što povećava vidljivost, naročito u spoljnim uslovima.

Foto: Shutterstock

7. Koristite telefon kao daljinski upravljač

Ukoliko imate uređaje u kući koji se mogu upravljati putem infracrvenog porta, poput televizora ili klima uređaja, vaš telefon može postati daljinski upravljač. Aplikacije poput Unified Remote omogućavaju vam da telefon koristite kao tastaturu, bežični miš ili daljinski za računar, čineći ga još korisnijim.

8. Pratite i ograničite vreme provedeno na telefonu

Svi smo svesni koliko vremena provodimo na telefonu, ali zahvaljujući funkcijama kao što su Digital Wellbeing na Androidu i Screen Time na iOS-u, sada možemo pratiti koliko vremena zapravo provodimo na aplikacijama. Ove opcije omogućavaju postavljanje ograničenja i pomažu u boljoj organizaciji, što može poboljšati fokus i produžiti trajanje baterije.

Mobilni telefon, tinejdžerka Foto: Shutterstock

9. Prilagodite notifikacije za veću produktivnost

Ponekad nas obavestenja ometaju u svakodnevnim aktivnostima. Da biste smanjili ometanja, prilagodite notifikacije za svaku aplikaciju. Na taj način, znaćete šta je zaista važno i nećete biti ometani u radu, što pozitivno utiče na vašu produktivnost.

Vaš telefon može raditi bolje uz nekoliko jednostavnih trikova