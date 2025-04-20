Jedna devojka je ostala u neverici nakon što je obična zabava s veštačkom inteligencijom iznenada poprimila ozbiljan ton. TikTok korisnica Rin podelila je svoje iskustvo kada je odlučila da koristi ChatGPT za "čitanje dlana" – no umesto očekivanog tumačenja linija sudbine, dobila je zabrinjavajući savet: proveriti mladež na ruci zbog mogućeg akralnog lentiginoznog melanoma (ALM).

"Spustite prst ako ste tražili od veštačke inteligencije da vam očita dlan, a ona vas upozorila na mladež koji bi mogao da bude melanom – to sam ja", rekla je u videu koji je ubrzo postao viralan.

Mladež koji je primetila još 2020. godine nikad joj nije bio razlog za brigu – sve do sada. "Samo sam pomislila: 'Oh, mladež na šaci – čudno mesto.' Ali sada se pitam – da li mi je AI možda spasio život?", iskreno priznaje Rin.

Njen video je skupio više od 4,4 miliona pregleda, a komentari nisu prestajali da pristižu. Jedan gledalac ju je podstakao da obavi biopsiju i obavezno javi rezultate. Drugi su pokušali da umire situaciju: "Izgleda benigno. AI će mnoge nepotrebno uplašiti."

Rin je ubrzo odgovorila: "Radije ću se zabrinuti bez potrebe, nego da ignorišem nešto što bi moglo da postane ozbiljno. Tako ja razmišljam."

Neki su se složili s njenom opreznošću, podsetivši da mladeži na dlanovima i stopalima svakako zahtevaju pregled, iako nisu svi zloćudni. Jedan korisnik je podelio svoje iskustvo: "Imao sam sličnu tačku, poslat sam na dermatologiju, ispostavilo se da je zloćudna. Napravili su dodatne rezove kako bi uklonili sve sumnjive ćelije. Na kraju sam imao 12 šavova."

Još jedna osoba upozorila je na slučaj kad je melanom bio zanemaren uprkos vidljivim znakovima: "Rečeno mi je da se vratim za šest meseci. ABCD&E simptomi potpuno su ignorisani."

Rin je kasnije podelila kako se priprema za preglede, uključujući i proveru mladeža: "Trenutno me skeniraju zbog mogućeg tumora na mozgu, ali kada odem kod lekara, pitaću i za ovaj mladež. I naravno, javiću vam šta saznam."

Dodala je i kako je teši činjenica da su joj mnoge žene pisale da su im se slični mladeži pojavili nakon porođaja, ali ipak pokušava da ne razmišlja previše dok ne dobije konkretne rezultate.

(Kurir.rs/ Večernji.hr)

Video: Mladi svoje ljubavne probleme sve više rešavaju preko ChatGPT-a