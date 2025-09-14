svi moraju da ih poštuju

U javnost su procurila stroga pravila Ilona Maskavezana za njegov privatni avion.

53-godišnji milijarder, koji radi u Trampovoj administraciji kao viši savetnik predsednika, postavio je dva pravila koja svi moraju da poštuju u njegovom omiljenom privatnom avionu (da, ima dva), Gulfstreamu G650ER. Avion inače ima 18 sedišta, a oni koji putuju s Maskom, uključujući i kabinsko osoblje, moraju da poštuju određena pravila, piše Bloomberg.

"Gospodin Mask smatra da je sam sebi dovoljan"

Naime, procurio je dokument koji otkriva pravilo broj jedan: nikada ne smete da pitate Maska treba li mu pomoć po pitanju tehnologije.

"Gospodin Mask smatra da je sam sebi dovoljan i ne treba mu pomoć s tehnologijom – ako bude trebao, pitaće." Dakle, osoblje, na primer, ne sme da ga pita treba li mu pomoć u popravljanju WiFi-ja.

Bez buke, molim

Drugo važno pravilo je da osoblje mora da ima na umu da Mask ne voli buku, poput, na primer, uključene ventilacije u avionu. Osim toga, temperatura u kabini mora da se održava na oko 18 stepeni Celzijusa.

Takođe, ćaskanje s milijarderom nije poželjno. Prema objavljenom dokumentu, Mask "želi da leti što brže i direktnije i nije zainteresovan za uštedu goriva". Takođe, u dokumentu se navodi kako Mask voli da su svetla u kabini prigušena.

(Kurir.rs/ Bloomberg)

