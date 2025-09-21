Slušaj vest

Sigurno ste makar jednom iz znatiželje upisali nešto u pretraživač i završili sat kasnije u spirali panike. Ako vam je Google ikada delovao pouzdanije od sopstvenog osećaja, onda znate – internet može biti mentalni tobogan bez kočnica.

Kada radoznalost preraste u opsesiju

U vremenu kad je sve na dohvat ruke, lako je zapitati se: „Zašto ne bih proverio/la?“ Ali ono što počne kao bezazleno pitanje, može vas povući u vrtlog najgorih scenarija.

Zato vam donosimo 7 stvari koje ne bi trebalo da guglajte – ne zato što ne postoje odgovori, već zato što vas ti odgovori mogu koštati unutrašnjeg mira.

Foto: Shutterstock

Upišete blagu bol u kolenu, a završite u tekstu o retkoj bolesti koja pogađa troje ljudi na svetu. Guglanje simptoma retko donosi olakšanje – češće vodi ka panici. Internet nije vaš lekar.

2. Istinite horor priče

Zločini, nestanci, serijske ubice – sve to ostavlja nemir koji se ne gasi s ekranom. Možda deluje zanimljivo, ali vas može progoniti i danima.

3. Da li vas partner vara?

Guglajući ponašanja partnera otvarate Pandorinu kutiju. Svaki pogled i tišina postaju sumnjivi. Paranoja može uništiti i ono što je bilo stabilno.

Foto: Shutterstock

4. Detalji katastrofa

Ako ste ikada čitali o avionskim nesrećama, eksplozijama kućnih aparata ili požarima – znate da mašta lako postaje neprijatelj. Umesto informisanosti, dobijate anksioznost.

5. Forumi o mentalnom zdravlju bez kontrole

Tražili ste podršku, ali naišli na tuđe traume koje vas još više opterećuju. Nisu svi forumi mesto za izlečenje – ponekad je bolje potražiti stručnu pomoć.

6. Ideje za osvetu

Internet ima mračna mesta puna saveta za manipulaciju. Možda vam deluju kao nevin izduvni ventil, ali mogu vas odvesti u destruktivno ponašanje koje vas ne predstavlja.

Foto: Shutterstock

7. Potvrda sopstvenih strahova