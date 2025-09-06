Ne kupujte telefon dok ne pročitate OVO: 5 strašnih grešaka koje vas mogu koštati pravo bogatstvo!
Kako vek trajanja mobilnih telefona postaje sve duži, mnogi korisnici menjaju telefon tek posle tri, četiri ili više godina, pa je “izbor pravog telefona” danas važniji nego ikada. U tom procesu se ističe pet najčešćih grešaka koje kupci prave pri kupovini telefona, zbog čega se korisnici upozoravaju da budu pažljiviji, a sve kako bi izbegli zamke i sprečili skupo plaćenu nabavku uređaja zbog koje bi kasnije mogli da zažale.
Prva greška: forsirano prihvatanje veličine telefona koja vam ne odgovara
U potrazi za većim ekranom, većom baterijom ili jačom kamerom, mnogi biraju telefone velikih dimenzija, zanemarujući svakodnevnu praktičnost upotrebe i lakoću nošenja.
Ipak, manji telefoni, zahvaljujući svojoj kompaktnosti i mogućnosti upravljanja jednom rukom, mogu biti mnogo praktičniji za određene korisnike. Prilikom kupovine, važno je razmotriti da li veličina telefona zaista odgovara vašim navikama i potrebama.
Druga greška: ušteda na memoriji koja kasnije skupo košta
Čak i 2025. godine, na tržištu postoji mnogo telefona sa 128 GB interne memorije. Iako se ovo može učiniti dovoljnim za korisnike koji paze na cenu, s vremenom, uz gomilanje fotografija, video snimaka i aplikacija, prostor se brzo popuni.
Umesto da kasnije stalno brišete sadržaje ili dodatno plaćate za skladištenje u cloud-u, pametnije je odmah odabrati model sa 256 GB memorije ili više, što će dugoročno doneti veću korist.
Treća greška: telefon slepo prati trendove bez jasnih potreba
Preklopni telefoni poslednjih godina postali su pravi hit zahvaljujući modernom izgledu i raznovrsnim funkcijama. Ipak, ovakvi uređaji i dalje imaju određene nedostatke, kao što su osetljiviji ekrani i skupe popravke.
Ako kupujete samo zato što su popularni, a niste realno procenili da li vam takav uređaj zaista odgovara, može se desiti da budete razočarani u svakodnevnoj upotrebi.
Četvrta greška: previše verujete savetima prodavaca
Mnogi se prilikom kupovine oslanjaju isključivo na preporuke prodavaca, ne uzimajući u obzir da u nekim slučajevima oni namerno mogu isticati samo prednosti određenih modela, a prećutati njihove mane.
Pre kupovine, preporučljivo je dodatno se informisati, čitati recenzije na internetu i raspitati se o iskustvima stvarnih korisnika, a sve kako biste doneli što objektivniju odluku.
Peta greška: preterana vezanost za brend
Neki kupci iz prevelike odanosti određenim brendovima propuštaju da odaberu uređaj koji bi im bolje odgovarao.
Na primer, iPhone 16e, iako je najpovoljniji model u seriji iPhone 16, ima i određene kompromise u odnosu na skuplje modele, poput korišćenja starije tehnologije za optičku stabilizaciju slike, što može biti nedovoljno za korisnike kojima je važno snimanje pokretnih scena.
Izvor: Benchmark/Kurir