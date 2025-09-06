Slušaj vest

Kako vek trajanja mobilnih telefona postaje sve duži, mnogi korisnici menjaju telefon tek posle tri, četiri ili više godina, pa je “izbor pravog telefona” danas važniji nego ikada. U tom procesu se ističe pet najčešćih grešaka koje kupci prave pri kupovini telefona, zbog čega se korisnici upozoravaju da budu pažljiviji, a sve kako bi izbegli zamke i sprečili skupo plaćenu nabavku uređaja zbog koje bi kasnije mogli da zažale.

Podešavanja na telefonu Foto: Shutterstock

Prva greška: forsirano prihvatanje veličine telefona koja vam ne odgovara

U potrazi za većim ekranom, većom baterijom ili jačom kamerom, mnogi biraju telefone velikih dimenzija, zanemarujući svakodnevnu praktičnost upotrebe i lakoću nošenja.

Ipak, manji telefoni, zahvaljujući svojoj kompaktnosti i mogućnosti upravljanja jednom rukom, mogu biti mnogo praktičniji za određene korisnike. Prilikom kupovine, važno je razmotriti da li veličina telefona zaista odgovara vašim navikama i potrebama.

Foto: Shutterstock

Druga greška: ušteda na memoriji koja kasnije skupo košta

Čak i 2025. godine, na tržištu postoji mnogo telefona sa 128 GB interne memorije. Iako se ovo može učiniti dovoljnim za korisnike koji paze na cenu, s vremenom, uz gomilanje fotografija, video snimaka i aplikacija, prostor se brzo popuni.

Umesto da kasnije stalno brišete sadržaje ili dodatno plaćate za skladištenje u cloud-u, pametnije je odmah odabrati model sa 256 GB memorije ili više, što će dugoročno doneti veću korist.

Foto: Shutterstock

Treća greška: telefon slepo prati trendove bez jasnih potreba

Preklopni telefoni poslednjih godina postali su pravi hit zahvaljujući modernom izgledu i raznovrsnim funkcijama. Ipak, ovakvi uređaji i dalje imaju određene nedostatke, kao što su osetljiviji ekrani i skupe popravke.

Ako kupujete samo zato što su popularni, a niste realno procenili da li vam takav uređaj zaista odgovara, može se desiti da budete razočarani u svakodnevnoj upotrebi.

Foto: Shutterstock

Četvrta greška: previše verujete savetima prodavaca

Mnogi se prilikom kupovine oslanjaju isključivo na preporuke prodavaca, ne uzimajući u obzir da u nekim slučajevima oni namerno mogu isticati samo prednosti određenih modela, a prećutati njihove mane.

Pre kupovine, preporučljivo je dodatno se informisati, čitati recenzije na internetu i raspitati se o iskustvima stvarnih korisnika, a sve kako biste doneli što objektivniju odluku.

Kupovina mobilnim telefonom može biti rizična Foto: Shuttertock

Peta greška: preterana vezanost za brend

Neki kupci iz prevelike odanosti određenim brendovima propuštaju da odaberu uređaj koji bi im bolje odgovarao.

Na primer, iPhone 16e, iako je najpovoljniji model u seriji iPhone 16, ima i određene kompromise u odnosu na skuplje modele, poput korišćenja starije tehnologije za optičku stabilizaciju slike, što može biti nedovoljno za korisnike kojima je važno snimanje pokretnih scena.