Slušaj vest

Zlato, jedan od najvrednijih metala na svetu, ne nalazi se samo u nakitu ili sefovima – ono može biti i u vašem domu, skriveno u elektronici koju svakodnevno koristite.

Zlato iz elektronike – uz pomoć sira?

Istraživači sa ETH Ciriha u Švajcarskoj razvili su revolucionarnu tehniku za održivo izdvajanje zlata, a tajna se krije u jednom iznenađujućem sastojku: siru.

Zašto se zlato nalazi u vašim elektronskim uređajima?

Zlato je izvanredan električni provodnik i ne korodira, zbog čega se koristi u pločama sa štampanim kolima, mobilnim telefonima, računarima, pa čak i u mikrotalasnim pećnicama.

Iako svaki uređaj sadrži tek malu količinu ovog metala, nepravilno odlaganje dovodi do toga da se svake godine izgubi na tone zlata.

Tokom 2023. odbačeno je čak 53 miliona tona elektronskog otpada – rasipanje koje zagađuje životnu sredinu i doslovno zakopava bogatstvo. Rešenje? Pametna reciklaža uz pomoć prehrambene industrije.

Elektronski uređaji Foto: Rawpixel, Rawpixel Ltd / Alamy / Profimedia

Sir + elektronski otpad = reciklirano zlato

Naučnici su otkrili da se proteini iz surutke – nusproizvoda u proizvodnji sira – mogu pretvoriti u „sunđer” sposoban da filtrira zlato. Proces je efikasan i ekološki prihvatljiv:

Transformacija proteina: Surutka se hemijski obrađuje i pretvara u sunđerastu masu.

Rastvaranje komponenti: Elektronske ploče se rastvaraju u kiselini, čime se oslobađaju metali.

Selektivna filtracija: Sunđer hvata isključivo zlato, odvajajući ga od drugih metala.

Prečišćavanje metala: Zlato se pročišćava i pretvara u grumenje od 22 karata (91% čistoće).

Zapanjujući rezultat: Istraživači su iz samo 10 elektronskih ploča izvukli zlato u vrednosti od oko 170.000 RSD (po trenutnom kursu).

Telefoni Foto: Shutterstock

Zašto ovo ne treba da pokušavate kod kuće?

Iako na prvi pogled deluje kao jednostavan način da „iskopate“ zlato, metoda koristi opasne kiseline i visoke temperature, pa je neophodna stručna kontrola.

Cilj istraživanja nije da podstakne kućne eksperimente, već da omogući industrijsko, održivo rešenje za smanjenje elektronskog otpada i povraćaj dragocenih metala.

Ova tehnika otvara vrata ka cirkularnoj ekonomiji, u kojoj otpad postaje resurs. U budućnosti bismo mogli da vidimo reciklažne centre koji koriste slične metode za izdvajanje zlata, srebra i drugih metala iz e-otpada – čisto i efikasno.

Do tada, ako imate stare elektronske uređaje, najbolja opcija je i dalje pravilno odlaganje na mestima za reciklažu. Ko zna – možda se jednog dana i oni pretvore u zlato?

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Gasite kompjuter čim čujete grmljavinu: