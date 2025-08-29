Slušaj vest

Ikonična pozadina Windows XP, poznata kao "Bliss", verovatno je najgledanija fotografija na svetu. Svi smo je videli ko zna koliko puta, za mnoge je bila pozadina na računaru koji dugo nisu menjali.

Reč je o fotografiji koja je godinama bila "default" pozadina Operativnog sistema Windows XP, a tek nedavno je otkriveno gde se nalazi dobro poznato brdo sa naših računara. Godinama se nagađalo gde se nalazi lokacija sa fotografije, a glavni pretendenti na "titulu" bili su Francuska, Irska i Novi Zeland.

Vinogradi na mestu nekadašnje zelene livade Foto: Printskrin

Ali, nije reč ni o jednoj od ove tri zemlje, a onda je Microsoft otkrio o kojoj lokaciji je reč. Autor fotografije Čarls O'Rir rekao je da se radi o kalifornijskom brdu imena Blis i da je čuvenu fotografiju uslikao 1996. godine.

"Trava je bila savršena, a sunce je sijalo. Na nebu prvo nije bilo ni jednog oblaka, ali dok sam parkirao i postavio fotoaparat, oblaci su stigli. Napravio sam samo četiri fotografije i to je bilo to", govori ovaj fotograf koji je dugo radio za National Geographic.

Pet godina posle, svoja autorska prava za ovu fotografiju ustupio je Microsoftu, a uopšte nije znao za šta će je oni iskoristiti.

Danas je ova lokacija neprepoznatljiva. Nekadašnje livade zamenili su vinogradi, što je izazvalo razočaranje kod mnogih ljudi na društvenim mrežama. Neki komentari opisuju promenu kao "tužnu" i "depresivnu", dok drugi brane novu, vinogradsku estetiku, tvrdeći da mesto i dalje ima svoju lepotu.

"Dakle, to je uništeno. Lepo", napisao je jedan uznemireni komentator. Drugi se ubacio: "Pa to je odvratno." Jedan komentator je dodao: "Za još deset godina to će biti parking."

Ali ima onih koji smatraju da stvari nisu baš tako drastično loše.

Bio sam tamo i uveravam vas da je i danas jednako lepo. Zaista oduzima dah", piše jedan momak a drugi je dodao: "Predivan vinograd."

