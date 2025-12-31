Slušaj vest

Zaboravite na kasne dolaske, pogrešne adrese i razvodnjene gazirane sokove. Zamislite sledeći scenario: naručite picu iz omiljene picerije, a nekoliko minuta kasnije, leteći robot se spušta iz oblaka pravo do vašeg balkona, noseći toplu porciju italijanske savršenosti. Ne, nije scena iz "Black Mirror"-a - ovo je stvarnost koja već uzima maha širom sveta. Pitanje je: kada će i Srbija zakoračiti u ovu budućnost?

Iz oblaka pravo na tanjir: Ko su pioniri leteće dostave?

Autonomna dostava hrane više nije teorija, već praksa koja se testira - i koristi - na nekoliko kontinenata. Evo ko predvodi revoluciju:

Zipline (SAD) - Startap poznat po dostavi medicinskih potrepština dronovima, sada uspešno isporučuje i hranu. Njihov sistem već broji stotine hiljada uspešnih letova.

Domino's x Flirtey (Novi Zeland) - Još 2016. godine, Domino's je poslao prvu picu dronom, šaljući jasnu poruku: budućnost dostave je u vazduhu.

Serve Robotics (SAD) - Iako su "zemaljski", njihovi autonomni roboti već krstare kalifornijskim trotoarima, donoseći obroke bez potrebe za ljudskom rukom.

Wing (Alphabet, Australija i SAD) - Pod okriljem Google-ove matične kompanije, Wing razvija sofisticirane dronove koji isporučuju sve - od kafe do burrita.

Ko drži kočnicu? Zašto dronovi još ne zuje po Beogradu?

Iako su testiranja impresivna, tehnologija još nije spremna da zameni dostavljače na globalnom nivou. Evo gde su prepreke:

Zakonodavstvo - Mnoge zemlje, uključujući Srbiju, nemaju precizno uređene propise za let autonomnih letelica iznad urbanih zona.

Infrastruktura - Potrebne su lansirne rampe, punionice, bezbedni punktovi za sletanje. Sve to zahteva ozbiljna ulaganja i prilagođavanje gradova.

Mentalitet i poverenje korisnika - Ljudi još nisu sasvim spremni da picu preuzmu sa visine. Verovati robotu da donese hranu bezbedno? Za mnoge još uvek zvuči rizično.

Kako funkcioniše narudžbina iz oblaka? Klik na aplikaciju - Poručite picu kao i obično, samo što vas ne zove dostavljač već stigne notifikacija: "Dron je na putu!" Priprema i pakovanje - Picerija koristi specijalne termo kutije prilagođene za letenje. Preuzimanje - Dron autonomno sleće na stanicu, preuzima kutiju i kreće na put. Navigacija - Uz pomoć GPS-a, senzora i veštačke inteligencije, letelica izbegava zgrade, ptice, pa čak i loše vreme. Dostava - Na vašem balkonu ili u dvorištu, dron pomoću kabla spušta porudžbinu, pozdravi vas blicanjem svetla - i nestaje u nebu.

Gde sve ovo već radi - i da li stvarno funkcioniše?

U Americi, Zipline je već obavio preko 800.000 dostava dronom - bezbedno, brzo i bez kašnjenja. U Novom Zelandu, Domino’s je postavio globalni presedan sa svojom letećom picom. Rezultati? Oduševljeni korisnici, viralni snimci i rastuće poverenje u tehnologiju.

Srbija u niskom startu: Kada ćemo i mi dobiti picu s neba?

Iako su dronovi još uvek retka pojava na domaćem nebu, jasno je da svet ide ka automatizovanoj dostavi. U Srbiji se već razmatraju pilot-projekti, a ako se globalni trendovi nastave ovim tempom, nećemo dugo čekati da nas umesto "Momak, evo pice!" dočeka elektronski glas: "Vaša porudžbina je upravo sletela."

Hrana sa neba nije više SF - to je pitanje vremena

Leteća dostava nije hir tehnoloških entuzijasta, već logičan odgovor na potrebe urbanog života. Manje gužve, brža isporuka, bolja efikasnost - sve ide u prilog dronovima. I dok nas zakoni i infrastruktura još drže na zemlji, svet već leti. I Srbija, htela ne htela, uskoro će morati da poleti.

