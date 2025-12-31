Slušaj vest

Zaboravite na kasne dolaske, pogrešne adrese i razvodnjene gazirane sokove. Zamislite sledeći scenario: naručite picu iz omiljene picerije, a nekoliko minuta kasnije, leteći robot se spušta iz oblaka pravo do vašeg balkona, noseći toplu porciju italijanske savršenosti. Ne, nije scena iz "Black Mirror"-a - ovo je stvarnost koja već uzima maha širom sveta. Pitanje je: kada će i Srbija zakoračiti u ovu budućnost?

dron (1).jpg
Foto: Shutterstock

Iz oblaka pravo na tanjir: Ko su pioniri leteće dostave?

Autonomna dostava hrane više nije teorija, već praksa koja se testira - i koristi - na nekoliko kontinenata. Evo ko predvodi revoluciju:

  • Zipline (SAD) - Startap poznat po dostavi medicinskih potrepština dronovima, sada uspešno isporučuje i hranu. Njihov sistem već broji stotine hiljada uspešnih letova.
  • Domino’s x Flirtey (Novi Zeland) - Još 2016. godine, Domino’s je poslao prvu picu dronom, šaljući jasnu poruku: budućnost dostave je u vazduhu.
  • Serve Robotics (SAD) - Iako su "zemaljski", njihovi autonomni roboti već krstare kalifornijskim trotoarima, donoseći obroke bez potrebe za ljudskom rukom.
  • Wing (Alphabet, Australija i SAD) - Pod okriljem Google-ove matične kompanije, Wing razvija sofisticirane dronove koji isporučuju sve - od kafe do burrita.
dron (4).jpg
Foto: Shutterstock

Ko drži kočnicu? Zašto dronovi još ne zuje po Beogradu?

Iako su testiranja impresivna, tehnologija još nije spremna da zameni dostavljače na globalnom nivou. Evo gde su prepreke:

  • Zakonodavstvo - Mnoge zemlje, uključujući Srbiju, nemaju precizno uređene propise za let autonomnih letelica iznad urbanih zona.
  • Infrastruktura - Potrebne su lansirne rampe, punionice, bezbedni punktovi za sletanje. Sve to zahteva ozbiljna ulaganja i prilagođavanje gradova.
  • Mentalitet i poverenje korisnika - Ljudi još nisu sasvim spremni da picu preuzmu sa visine. Verovati robotu da donese hranu bezbedno? Za mnoge još uvek zvuči rizično.
dron (3).jpg
Foto: Shutterstock

Kako funkcioniše narudžbina iz oblaka?

  1. Klik na aplikaciju - Poručite picu kao i obično, samo što vas ne zove dostavljač već stigne notifikacija: "Dron je na putu!"
  2. Priprema i pakovanje - Picerija koristi specijalne termo kutije prilagođene za letenje.
  3. Preuzimanje - Dron autonomno sleće na stanicu, preuzima kutiju i kreće na put.
  4. Navigacija - Uz pomoć GPS-a, senzora i veštačke inteligencije, letelica izbegava zgrade, ptice, pa čak i loše vreme.
  5. Dostava - Na vašem balkonu ili u dvorištu, dron pomoću kabla spušta porudžbinu, pozdravi vas blicanjem svetla - i nestaje u nebu.
Futuristička tehnologija već postaje realnost u mnogim delovima sveta. Foto: Shutterstock

Gde sve ovo već radi - i da li stvarno funkcioniše?

U Americi, Zipline je već obavio preko 800.000 dostava dronom - bezbedno, brzo i bez kašnjenja. U Novom Zelandu, Domino’s je postavio globalni presedan sa svojom letećom picom. Rezultati? Oduševljeni korisnici, viralni snimci i rastuće poverenje u tehnologiju.

Srbija u niskom startu: Kada ćemo i mi dobiti picu s neba?

Iako su dronovi još uvek retka pojava na domaćem nebu, jasno je da svet ide ka automatizovanoj dostavi. U Srbiji se već razmatraju pilot-projekti, a ako se globalni trendovi nastave ovim tempom, nećemo dugo čekati da nas umesto "Momak, evo pice!" dočeka elektronski glas: "Vaša porudžbina je upravo sletela."

dron (2).jpg
Foto: Shutterstock

Hrana sa neba nije više SF - to je pitanje vremena

Leteća dostava nije hir tehnoloških entuzijasta, već logičan odgovor na potrebe urbanog života. Manje gužve, brža isporuka, bolja efikasnost - sve ide u prilog dronovima. I dok nas zakoni i infrastruktura još drže na zemlji, svet već leti. I Srbija, htela ne htela, uskoro će morati da poleti.

