Prema saveznom tužbenom postupku zbog diskriminacije koji je dobio The Independent, bivši menadžeri 58-godišnjeg Douglasa Altšulera u kompaniji SpaceX, koju poseduje Ilon Mask, "prijetili su otpuštanjem ako bi [on] prečesto koristio WC".

Ovo je posebno ozbiljan slučaj, s obzirom na težinu Altšulerove bolesti. Ljudi koji žive sa Kronovom bolešću, ozbiljnom upalnom bolešću crijeva, često moraju da imaju neposredan pristup WC-u ili rizikuju nesreću.

Čak i nakon što je Altšuler suočio menadžment sa lekarovom potvrdom koja opisuje njegovu bolest, njegova žalba je odbačena kao "nepotvrđena", prema tužbi, i na kraju je otpušten zbog "navodnog nedostatka performansi".

Česti posetilac

Tužba ide mnogo dalje od njegovog pristupa WC-u, tvrdeći da mu je kompanija uskraćivala odgovarajuće pauze za obrok, izlagala ga toksičnim hemikalijama i smanjivala njegovu platu.

Ovo je još jedan incident koji ukazuje na loš način na koji se tretiraju zaposleni u Maskovim firmama, od rasizma u njegovoj kompaniji za električna vozila Tesla, do katastrofalnih povreda na radnom mestu u SpaceX-u usled zanemarenih bezbednosnih problema.

Prema analizi Reutersa prošle godine, lansirna i proizvodna postrojenja SpaceX-a imala su između pet i devet puta više povreda nego što je tipično.

Kompanija se često branila i svog nestabilnog vlasnika, tužeći Nacionalnu komisiju za radne odnose prošle godine, tvrdeći da je sama agencija neustavna.

Prema žalbi podnetoj NLRB-u, SpaceX je otpustio nekoliko zaposlenih 2022. godine nakon što su kružili pismo u kojem su kritikovali njegovo bizarno i "neprijatno" ponašanje.

Ukratko, poslednja tužba Altšulera ne čini se kao ništa neobično, kada se sagleda dosadašnji rekord ove svemirske kompanije.

"Zakon takođe kaže da zaposleni treba da imaju mogućnost da iznose zabrinutosti o bezbednosti na radu bez straha od odmazde", rekao je Altšulerov advokat Klajv Pontusson za The Independent. Regulatori su "na kraju potvrdili mnoge od Altšulerovih zabrinutosti o nesigurnom radnom okruženju u SpaceX-u".

"Akcije kompanije su drastične i u jasnoj su suprotnosti sa zakonom", dodao je. "Gospodin Altšuler namerava da potraži sve zakonske opcije koje su mu dostupne."

