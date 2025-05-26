Slušaj vest

Simbol "N" u Android statusnoj traci označava NFC – što je skraćenica za "Near Field Communication" (komunikacija bliskog polja). Ova tehnologija omogućava sigurnu razmenu podataka na malim udaljenostima.

Šta je NFC i za šta se koristi

NFC je bežična tehnologija za prenos podataka na nekoliko centimetara razdaljine. Nije reč o novitetu – NFC je već godinama integrisan u skoro sve moderne pametne telefone:

iPhone: od modela iPhone 7 na dalje.

Android: često još i ranije.

Prednosti NFC tehnologije

Niska potrošnja energije

Visoka sigurnost, jer je za razmenu podataka potrebna fizička blizina.

Kod osetljivih radnji, kao što su beskontaktna plaćanja, dodatno se koristi biometrijska potvrda (otisak prsta, PIN, prepoznavanje lica itd).

NFC se u svakodnevnom životu najčešće primenjuje za:

Mobilno plaćanje: Aplikacije kao što su Google Pay, Apple Pay ili Samsung Wallet koriste NFC za beskontaktno plaćanje na kasi.

Povezivanje uređaja: NFC omogućava brzo uparivanje uređaja kao što su Bluetooth zvučnici, slušalice ili pametni kućni aparati.

Digitalne vizitkarte i razmena podataka: Možete deliti informacije direktno od telefona do telefona.

Korišćenje NFC tagova: Mali čipovi koji automatski pokreću radnje, poput uključivanja Wi-Fi-ja, pokretanja tajmera, utišavanja zvuka itd.

Foto: Shutterstock

NFC tagovi su vrlo jeftini (često koštaju manje od jednog evra) i mogu se programirati aplikacijama po sopstvenim željama.

Kako da znate da li je NFC aktivan

Na Android telefonima:

Statusna traka: Na nekim uređajima (npr. Google Pixel) se prikazuje "N" simbol kada je NFC uključen.

Samsung uređaji: "N" se ne prikazuje u statusnoj traci, već samo u brzom meniju (povlačenjem sa vrha ekrana).

Na iPhone uređajima:

Nema ikone – NFC je uvek aktivan i ne može se ručno isključiti.

Kako uključiti ili isključiti NFC

Android:

Otvorite Podešavanja

Idite na "Veze" ili "Bežične mreže i mreže"

Izaberite opciju "NFC" i uključite/isključite

Alternativno rešenje: uključite preko Brzih podešavanja (prevlačenjem odozgo nadole).

iPhone:

Nije potrebno ništa raditi – NFC je stalno aktivan.

Foto: Shutterstock

Da li je NFC zaista bezbedan

Da, NFC je zaista bezbedan, ali uz određene mere opreza, evo i zašto:

Zbog izuzetno malog dometa prenosa, napadi sa daljine su gotovo nemogući.

NFC tagovi koji se nalaze na javnim mestima (npr. na reklamnim plakatima, u prevozu i sl.) mogu biti zloupotrebljeni.

Ne skenirajte nepoznate NFC tagove bez provere – oni mogu sadržati zlonamerne komande ili vas preusmeriti na lažne sajtove, prenosi Blic pisanje sajta Chip.de.