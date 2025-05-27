Slušaj vest

Koliko punjača imate po kući? Verovatno više nego što mislite. Pametni telefoni, laptopovi, pametni satovi, slušalice, električni trotineti… Svi oni zahtevaju punjenje - i svi imaju svoj punjač.

Foto: Shutterstock

Možda vam punjač za telefon stoji stalno priključen pored kreveta. Možda laptop punite na stolu i nikada ne isključujete kabl iz zida. Deluje bezopasno, zar ne?

Ali… da li je to stvarno bezbedno? I da li nas ti "mali zaboravljeni kablovi" ipak koštaju više nego što mislimo?

Mnogi ne obraćaju pažnju na to koliko struje punjači troše i kada ne rade svoj posao. Iako je potrošnja mala, na duže staze može značajno uticati na račun za struju. Osim toga, postoji i bezbednosni rizik, naročito sa jeftinijim ili oštećenim punjačima koji mogu pregrevati ili izazvati kvarove. Zato je važno znati kako pravilno koristiti i održavati ove svakodnevne uređaje.

Foto: Shutterstock

Šta se zapravo nalazi unutar jednog punjača?

Punjači nisu svi isti. Neki su jednostavni, neki složeni - sve zavisi od toga za šta služe i koliko snage treba da isporuče.

U osnovi, svaki punjač pretvara naizmeničnu struju (AC) iz utičnice u jednosmernu struju (DC) koju vaš uređaj može da koristi. To je zato što uređaji - i njihove baterije - jednostavno ne funkcionišu na "sirovu" struju iz mreže.

Da biste razumeli razliku: u DC kolu elektroni idu ravno u jednom smeru, dok u AC kolu samo "poskakuju" napred-nazad. Za ovu konverziju punjač koristi transformator, razne filtere, kontrolne komponente i zaštitne mehanizme. Dakle, nije baš samo „kabl u plastici“ - ima unutra i malo čarolije (i inženjeringa).

Foto: Shutterstock

"Vampirska struja" - mala, ali stalna potrošnja

Da, čak i kada ne punite ništa, punjač i dalje troši struju. Malo, ali ne nimalo. Ova pojava se zove „vampirska potrošnja“ ili „standby“ potrošnja - jer punjač „crpi“ struju čak i kad ništa ne puni.

Jedan punjač neće napraviti veliku razliku. Ali zamislite sve punjače i uređaje po kući - uključujući televizore, zvučnike, igračke, aparate... Sve to zajedno, tokom cele godine, može potrošiti nekoliko kilovat-sati uzalud.

Dobra vest je da su moderni punjači pametniji - imaju opcije štednje i prelaze u „sleep“ režim dok ne osete da je uređaj priključen. Ipak, nisu svi takvi.

Foto: Shutterstock

Šta je sa bezbednošću?

Električni uređaji, uključujući punjače, troše se s vremenom - pogotovo kad dođe do skokova napona u mreži (što se dešava češće nego što mislite).

Kvalitetni punjači imaju zaštitu i neće lako otkazati, ali jeftini, neprovereni punjači (posebno oni sa sumnjivih sajtova) mogu biti prava opasnost - pregrevaju se, mogu izazvati varnice ili čak požar.

Zato, ako punjač počne da se greje više nego inače, zuji, pucketa ili je fizički oštećen - ne čekajte - bacite ga!

Foto: Shutterstock

Zaključak: Šta da radimo s punjačima? Ako vam nije teško - isključujte ih iz utičnice kada ih ne koristite.

Koristite originalne ili sertifikovane punjače.

Ako se punjač ponaša čudno - zamenite ga odmah.

Vodite računa o "malim potrošačima" - kada se saberu, mogu napraviti razliku na vašem računu za struju.