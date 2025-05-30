Slušaj vest

Zvuči kao da je izvučeno iz naučnofantastičnog filma ili špijunskog trilera, ali nije. Naučnici iz Kine razvili su revolucionarni laserski sistem koji može da pročita tekst u otvorenoj knjizi sa neverovatne udaljenosti od 0,85 milja (oko 1,37 km), i to bez potrebe da knjiga svetli sama od sebe.

Super-oči za špijune

U studiji objavljenoj u uglednom časopisu Physical Review Letters, istraživači su objasnili kako su koristili tehniku pod nazivom interferometrija intenziteta, varijaciju tehnologije koja se već koristi u astronomiji za posmatranje zvezda.

Dok tradicionalna interferometrija kombinuje svetlosne talase da bi stvorila interferencijske obrasce, ovaj tim je koristio više svetlosnih detektora kako bi merio promene u intenzitetu svetlosti, omogućivši im da „sastave“ sliku udaljenog objekta na osnovu te informacije.

Nauka iza špijunaže - Osam lasera, jedan cilj

Istraživači sa Univerziteta za nauku i tehnologiju Kine postigli su ovaj podvig koristeći osam infracrvenih laserskih zraka. Usmereni na cilj sa velike udaljenosti, laserski zraci su omogućili rekonstrukciju slike, dovoljno precizne da se razazna slovo široko svega 3 milimetra, i to sa skoro 1,4 km udaljenosti.

Jedan laserski zrak nije bio dovoljan, ali osam njih je donelo znatno veću rezoluciju i osetljivost. Ovaj pristup je omogućio timu da preskoči mnoge prepreke koje atmosferske smetnje stvaraju pri posmatranju na velikim udaljenostima. Takođe, ova metoda otvara vrata za nove primene u preciznom daljinskom osmatranju.

Špijuniranje kroz atmosferu? Nema problema

Jedan od najvećih izazova bio je izobličenje svetlosnih talasa pri prolasku kroz atmosferu. Za razliku od astronomskih posmatranja koja se oslanjaju na svetlost zvezda, tim je sam generisao svetlost pomoću lasera, što im je dalo veću kontrolu nad uslovima posmatranja.

Podela lasera na osam zasebnih zraka omogućila je tim naučnicima da uoče čak i najsitnije promene u svetlosnoj interferenciji, što ih je dovelo korak bliže oštroj i jasnoj slici, bez obzira na atmosferske smetnje.

Budućnost tehnologije, Od knjiga do svemirskog otpada

Ovaj sistem ne mora da služi samo za špijunske igre, naučnici veruju da bi mogao imati široku primenu. Na primer, mogao bi se koristiti za identifikaciju svemirskog otpada, laser bi obasjao objekat u orbiti, a sistem bi rekonstruisao njegov oblik, čak i ako je veoma udaljen i ne emituje sopstvenu svetlost.

Dalje, tim planira da uključi veštačku inteligenciju u sistem, kako bi dodatno poboljšao mogućnost prepoznavanja i analize udaljenih objekata.

„Ovaj rad predstavlja značajan tehnički napredak u snimanju udaljenih objekata koji ne emituju sopstvenu svetlost“, izjavio je Šaurja Aarav, istraživač optike sa Sorbone, koji nije bio uključen u studiju.

