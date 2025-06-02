Slušaj vest

Ovo je pet najšokantnijih slučajeva koji su potresli zajednicu investitora i ostavili više pitanja nego odgovora.

Programer koji je lažirao sopstvenu smrt

Jeffy Yu, tvorac projekta Zerebro, šokirao je kripto zajednicu kada je navodno izvršio samoubistvo uživo putem strima. Nedugo zatim lansiran je memecoin pod nazivom LLJEFFY, koji je dostigao tržišnu vrednost od čak 105 miliona dolara. Javnost je poverovala da je reč o posthumnom omažu - sve dok se Yu nije pojavio živ i zdrav u kući svojih roditelja u San Francisku. Ova bizarna priča izazvala je burne rasprave o moralnim granicama u digitalnoj ekonomiji.

Tajanstveni donator sa teorijama zavere

Hu Lezhi, misteriozni programer iz Kine, postao je poznat po donacijama u vrednosti od više miliona dolara, među kojima se našla i podrška WikiLeaksu. Ono što je izazvalo pažnju jesu njegove poruke na blockchainu u kojima optužuje hedge fond WizardQuant za korišćenje “oružja za kontrolu uma”. Nakon što je ostavio niz uznemirujućih poruka, Hu je potpuno nestao, a njegova aktivnost u digitalnom prostoru je naglo prekinuta. Do danas, niko ne zna šta se zapravo dogodilo.

DeFi pionir koji je predvideo sopstvenu smrt

Jedan od osnivača MakerDAO, Nikolai Mushegian, objavio je na Twitteru da su ga na nišanu CIA i Mossad zbog navodne mreže ucena. Samo dan kasnije, njegovo telo je pronađeno na plaži u Portoriku. Iako je zvaničan uzrok smrti utapanje, okolnosti pod kojima je preminuo i njegova prethodna upozorenja dovela su do mnoštva teorija zavere, a mnogi i dalje sumnjaju da se ne radi o običnom nesrećnom slučaju.

Solana coin Foto: Shutterstock

Čuvar lozinki koji je odneo 190 miliona dolara u grob

Gerald Cotten, osnivač kanadske kripto berze QuadrigaCX, preminuo je iznenada tokom putovanja u Indiju, navodno od komplikacija uzrokovanih Kronovom bolešću. Ono što je usledilo šokiralo je korisnike platforme: Cotten je bio jedini koji je znao lozinke za digitalne novčanike sa sredstvima od oko 190 miliona dolara. S obzirom na to da telo nikada nije forenzički provereno u Kanadi, mnogi i danas veruju da je njegova smrt bila fingirana.

Kripto kraljica koja je nestala bez traga

Foto: FBI Printscreen

Ruja Ignatova, poznata kao “Kripto kraljica”, nestala je 2017. godine nakon što je otkriveno da je stajala iza piramidalne šeme OneCoin, kojom je prevarila ulagače za više milijardi dolara. FBI je stavio na listu najtraženijih i nudi nagradu od 5 miliona dolara za informacije koje bi dovele do njenog hapšenja. Iako su njeni saučesnici uhapšeni, ona i dalje uspešno izbegava zakon, a njeno mesto boravka ostaje nepoznato, objavljeno je na portalu Cointelegraph.