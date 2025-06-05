Slušaj vest

Kupili ste najnoviji model pametnog telefona. Brz, sjajan, moćan - pravi zver na papiru. A onda, samo nekoliko sedmica kasnije, nešto nije kako treba. Animacije škripe, aplikacije se otvaraju kao da razmišljaju, a baterija se prazni dok ste još kod kuće. Da li je vaš telefon već dotrajao? Ne - on je preopterećen iznutra.

Tihi haos iza zatvorenog ekrana

Dok vam telefon spokojno "drema" na stolu, u njegovoj pozadini dešava se trka bez kraja. Vi ne dirate ekran, ali on radi - i to punom parom. Nevidljive aplikacije neprekidno proveravaju servere, osvežavaju podatke, šalju i primaju notifikacije. Procesor radi, RAM se puni, a vi ni ne slutite šta sve troši resurse.

Reklame će vam prodavati snagu čipseta, broj jezgara i gigabajte RAM memorije - ali niko neće reći da te brojke padaju u vodu čim telefon preuzmu aplikacije koje ne znate ni da rade. Instagram, Facebook, vremenske prognoze, email klijenti, striming servisi - svi oni imaju sopstvene "tajne misije" koje se odvijaju u pozadini.

Zašto i najnoviji telefon usporava

Moderni telefoni koriste RAM memoriju kao radni sto - na njemu drže sve što vam brzo može zatrebati. Ali kada taj sto postane zatrpan otvorenim aplikacijama koje vi ne koristite, sistem mora da "posprema", premešta podatke i improvizuje.

Rezultat? Sve postaje sporije. A krivci su upravo te aplikacije koje nikada ne zatvarate jer ni ne znate da rade.

Ko sve "troši" vaš telefon bez dozvole?

Uđite u podešavanja telefona. Na Android uređajima potražite sekciju „Pokrenute aplikacije“ ili „Upravljanje aplikacijama“. Bićete šokirani koliko toga radi bez vašeg znanja - i bez vaše dozvole. Na iPhone uređajima, proverite podešavanje „Background App Refresh“ i ugasite sve što nije neophodno.

Mnoge od tih aplikacija nikada ne otvarate svesno, ali one i dalje neumorno rade u pozadini - osvežavaju sadržaj, šalju podatke i crpe bateriju. Često se radi o društvenim mrežama, vremenskim prognozama, igrama ili čak aplikacijama koje su došle unapred instalirane na uređaju.

Rešenje? Lakše je nego što mislite Prvi korak: zaustavite aplikacije koje ne koristite redovno. Na Androidu - dugim pritiskom na aplikaciju ili kroz podešavanja ograničite njihov rad u pozadini. Na iPhone-u - isključite opciju osvežavanja aplikacija u pozadini za većinu njih.

očistite keš memoriju. To je privremeni prostor koji aplikacije koriste za „prečice“, ali vremenom se pretvara u digitalno đubrište. Uđite u svaku važniju aplikaciju i obrišite keš - biće vam zahvalna. Treći korak: rešite se živih pozadina, animacija i vidžeta koje možda lepo izgledaju, ali gutaju RAM i drže procesor na oprezu - bez razloga.

Na kraju, restartujte uređaj. Efekat? Kao da ste upravo izvadili nov telefon iz kutije