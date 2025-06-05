Novi telefon se ponaša kao da je star 5 godina: Razlog će vas izbaciti iz takta!
Kupili ste najnoviji model pametnog telefona. Brz, sjajan, moćan - pravi zver na papiru. A onda, samo nekoliko sedmica kasnije, nešto nije kako treba. Animacije škripe, aplikacije se otvaraju kao da razmišljaju, a baterija se prazni dok ste još kod kuće. Da li je vaš telefon već dotrajao? Ne - on je preopterećen iznutra.
Tihi haos iza zatvorenog ekrana
Dok vam telefon spokojno "drema" na stolu, u njegovoj pozadini dešava se trka bez kraja. Vi ne dirate ekran, ali on radi - i to punom parom. Nevidljive aplikacije neprekidno proveravaju servere, osvežavaju podatke, šalju i primaju notifikacije. Procesor radi, RAM se puni, a vi ni ne slutite šta sve troši resurse.
Reklame će vam prodavati snagu čipseta, broj jezgara i gigabajte RAM memorije - ali niko neće reći da te brojke padaju u vodu čim telefon preuzmu aplikacije koje ne znate ni da rade. Instagram, Facebook, vremenske prognoze, email klijenti, striming servisi - svi oni imaju sopstvene "tajne misije" koje se odvijaju u pozadini.
Zašto i najnoviji telefon usporava
Moderni telefoni koriste RAM memoriju kao radni sto - na njemu drže sve što vam brzo može zatrebati. Ali kada taj sto postane zatrpan otvorenim aplikacijama koje vi ne koristite, sistem mora da "posprema", premešta podatke i improvizuje.
Rezultat? Sve postaje sporije. A krivci su upravo te aplikacije koje nikada ne zatvarate jer ni ne znate da rade.
Ko sve "troši" vaš telefon bez dozvole?
Uđite u podešavanja telefona. Na Android uređajima potražite sekciju „Pokrenute aplikacije“ ili „Upravljanje aplikacijama“. Bićete šokirani koliko toga radi bez vašeg znanja - i bez vaše dozvole. Na iPhone uređajima, proverite podešavanje „Background App Refresh“ i ugasite sve što nije neophodno.
Mnoge od tih aplikacija nikada ne otvarate svesno, ali one i dalje neumorno rade u pozadini - osvežavaju sadržaj, šalju podatke i crpe bateriju. Često se radi o društvenim mrežama, vremenskim prognozama, igrama ili čak aplikacijama koje su došle unapred instalirane na uređaju.
Rešenje? Lakše je nego što mislite
- Prvi korak: zaustavite aplikacije koje ne koristite redovno. Na Androidu - dugim pritiskom na aplikaciju ili kroz podešavanja ograničite njihov rad u pozadini. Na iPhone-u - isključite opciju osvežavanja aplikacija u pozadini za većinu njih.
- Drugi korak: očistite keš memoriju. To je privremeni prostor koji aplikacije koriste za „prečice“, ali vremenom se pretvara u digitalno đubrište. Uđite u svaku važniju aplikaciju i obrišite keš - biće vam zahvalna.
- Treći korak: rešite se živih pozadina, animacija i vidžeta koje možda lepo izgledaju, ali gutaju RAM i drže procesor na oprezu - bez razloga.
Na kraju, restartujte uređaj. Efekat? Kao da ste upravo izvadili nov telefon iz kutije
Nema potrebe da paničite, reklamirate uređaj ili odmah tražite novi model. Vaš telefon nije kriv - vi samo niste znali da je napadnut iznutra. Uklonite teret koji mu sputava performanse i dobićete nazad brzinu, odziv i trajanje baterije koje ste platili.