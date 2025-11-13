Slušaj vest

Dok globalno deca i dalje najviše vole YouTube, u Srbiji WhatsApp je prestigao TikTok i zauzeo drugo mesto na listi najpopularnijih aplikacija među mladima, što ukazuje na promene u načinu na koji komuniciraju i konzumiraju sadržaj.

Istraživanje, koje je obuhvatilo period od maja 2024. do aprila 2025., otkriva i neočekivani uspon viralnih italijanskih „brejnrot“ (brainrot) mimova kao što je „tralalero tralala“, ali i sve veću popularnost ritmičke igrice Sprunki, koja kombinuje muziku i pokret i osvaja pažnju mlađih generacija.

Foto: Shutterstock

Deca pred ekranima po 6 do 10 sati dnevno

Prosečno, deca od 8 do 10 godina provode oko šest sati dnevno ispred ekrana, dok stariji uzrast, od 11 do 14 godina, provodi i do devet sati. Kako digitalni svet postaje centralni deo njihovog života, stručnjaci upozoravaju roditelje da obrate pažnju na to šta njihova deca traže, koriste i kako im ti sadržaji oblikuju interesovanja i ponašanje.

„Digitalna radoznalost dece danas prelazi u aktivnu upotrebu novih tehnologija kao što je veštačka inteligencija“, navodi Kaspersky.

Foto: Shutterstock

Eksplozija AI interesa

Pre samo godinu dana, AI četbotovi su činili tek 3,19% svih pretraga dece, dok su danas više nego udvostručeni i zauzimaju 7,5%. Prednjače platforme kao što su ChatGPT, Gemini i Character.AI, gde deca kreiraju i komuniciraju sa botovima koji oponašaju poznate i izmišljene likove.

Ovaj trend pokazuje da su deca aktivni učesnici digitalne revolucije, ali i da postoje rizici. Neki botovi mogu ponuditi sadržaj koji nije primeren dečjem uzrastu, uključujući emotivno intenzivne teme ili netačne informacije, naročito kada su ti botovi delimično ili potpuno kreirani od strane korisnika bez odgovarajuće kontrole.

Stručnjaci zato ističu koliko je važno da roditelji razgovaraju sa svojom decom o korišćenju AI i koriste alate za digitalno roditeljstvo koji omogućavaju bolju zaštitu i kontrolu.

Foto: Shutterstock

Mimovi i igre kao ogledalo dečje kulture

Iako mimovi zauzimaju manji deo pretraga, oni osvetljavaju deo digitalne kulture dece. „Brejnrot“ mimovi, namerno haotični i apsurdni, šire se viralno kroz kratke video formate. Italijanski izrazi poput „tralalero tralala“ i muzički mim „tung tung tung sahur“ postali su šale koje deca brzo dele i razumeju.

Na polju igara, ritmička igrica Sprunki privlači veliku pažnju. Igrači moraju da prate ritam i tempo muzike, što igru čini ne samo zabavnom, već i fizički angažujućom. Njena vesela, crtana grafika i jednostavna igrivost donose joj mesto među najtraženijim igrama, rame uz rame sa poznatim naslovima kao što su Brawl Stars i Roblox.

Foto: Shutterstock

Striming i društvene mreže

YouTube je i dalje najdominantnija aplikacija, sa preko 34% svih pretraga na Android uređajima. TikTok drži drugo mesto sa skoro 13%, dok Viber i Instagram slede sa po oko 9% zastupljenosti.

Suprotno tome, Snapchat gubi na popularnosti i sada učestvuje sa svega 1,59%, dok je Facebook praktično izbrisan sa liste zbog zanemarljivog korišćenja. Ova promena odražava nove navike komunikacije, gde deca više koriste čet aplikacije za deljenje mimova, linkova i kratkih video klipova.

Foto: Shutterstock

Igre, video i još mnogo toga

Deca i dalje obožavaju igre kao što su Roblox i Minecraft, dok platforma Poki postaje sve popularnija zahvaljujući stotinama besplatnih i odmah dostupnih browser igara.