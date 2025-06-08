Slušaj vest

Približava se vreme godišnjih odmora i verovatno je većina ljudi već rezervisala prevoz i smeštaj za željenu letnju destinaciju, iako uvek ima onih koji čekaju poslednji trenutak nadajući se da će uhvatiti neku „last minute“ ponudu. Ako planirate putovanje u inostranstvo i avionom, jasno je da se za takva putovanja ipak treba malo ranije i bolje pripremiti.

Osim planiranja samog putovanja, ponekad nije loše planirati i vreme kada ćete kupiti avionske karte, jer kako pokazuju Google-ovi podaci zasnovani na Google Flights informacijama prikupljenim između 2021. i 2025. godine za letove unutar SAD-a, postoje različiti načini da se značajno uštedi prilikom kupovine avionskih karata – od odabira najpovoljnijeg dana za putovanje do kupovine karata dovoljno unapred.

ilustracija Foto: Freepik

Najjeftiniji dan za putovanje

Najčešće se putuje danima oko vikenda, pa kako je tada i najveća potražnja, tako su i cene najviše od petka do nedelje. Međutim, za one kojima nije važno da putuju od vikenda do vikenda, već mogu da odaberu bilo koji drugi dan tokom sedmice, savetuje se da kartu kupe za let u – utorak. Nakon utorka, najjeftiniji dani su ponedeljak i sreda, a ušteda ako kupite karte za te dane, u odnosu na putovanja tokom vikenda, iznosi od 13 do 20 odsto. Najskuplji dan za putovanja je – nedelja.

Povezani letovi

Iako to nije uvek pravilo, podaci sa Google Flights pokazuju da su putovanja sa presedanjem jeftinija u odnosu na direktne letove. U proseku, povezanim letovima može se uštedeti i preko 90 dolara po karti, pokazuju podaci za SAD. Naravno, ovakvi letovi su mnogo duži i naporniji, ali za one koji žele da prođu što jeftinije, predstavljaju logičan izbor.

Air Serbia avion Foto: Air Serbia

Kada je najbolje vreme za kupovinu karata?

Da biste kupili najpovoljnije karte, potrebno ih je nabaviti dosta ranije. Iako mnogo toga zavisi od doba godine i destinacije, podaci za SAD pokazuju da je najbolje vreme za kupovinu između 21 i 52 dana pre putovanja, a u proseku su karte najjeftinije – 38 dana pre polaska. Za međunarodna putovanja karte je potrebno kupiti još ranije – između 50 i 101 dan pre puta, jer cene značajno rastu ako se kupuju u roku kraćem od 50 dana pre putovanja.

Praćenje cena

Pored pomenutih saveta, još jedan način da uštedite prilikom kupovine avionskih karata jeste aktiviranje opcije za praćenje cena putem Google Flights. Potrebno je da odaberete destinaciju i datum putovanja, a ako dođe do značajne promene u ceni, Google će vas o tome obavestiti.

(Kurir.rs/ Zimo)

