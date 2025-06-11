Ne bacajte stare telefone dok ne pročitate ovo: Jedan model vredi više od letovanja!
Mnogo ljudi danas ne obraća pažnju na stare telefone koje čuva kod kuće, a u njima može da se krije pravo blago. Dok većina telefona skuplja prašinu, kolekcionari širom sveta spremni su da plate velike sume za modele koji su sačuvali svoj originalni sjaj i funkcionalnost. Posebno ako su u kutiji, nekadašnji “zvuci” vašeg starog mobilnog mogu vam doneti neočekivano bogatstvo.
Najekstremniji primer stiže sa aukcija u Americi, gde je originalni iPhone iz 2007. godine prodat za neverovatnih 190.000 dolara! Ta cifra je višestruko premašila njegovu početnu cenu i pokazuje koliko kolekcionari cene retke i dobro očuvane uređaje. Ovo nije samo telefon - to je komad tehnološke istorije.
Legendarni modeli koje svi žele!
Nokia i dalje drži tron kada je reč o starim telefonima koje kolekcionari najviše traže. Modeli kao što su Nokia 7280, čuvena “bananica” 8110, kao i N79 i legendarna 6310, vrednuju se od 200 do 300 dolara. Ovi telefoni nisu samo simboli prošlosti, već i statusni simboli među entuzijastima.
Motorola i BlackBerry takođe imaju svoje zvezde. Motorola Razr V3 može dostići cenu i do 400 dolara, u zavisnosti od očuvanosti. BlackBerry Bold 9900 prodaje se za 30 do 70 dolara, dok luksuzni Porsche Design P’9981 može dostići čak i 1.300 dolara. Svaki od ovih modela nosi sa sobom posebnu priču i mesto u istoriji mobilnih komunikacija.
Zašto su neki telefoni prava investicija?
Retki i očuvani primerci mogu doneti izuzetne cifre jer su na tržištu gotovo neuhvatljivi. Prvi prenosivi telefon, Motorola DynaTAC 8000X, iako star preko četiri decenije, i dalje izaziva interesovanje i može se prodati za čak 2.000 evra. Njegova ogromna veličina i retro dizajn samo doprinose vrednosti.
Ipak, nisu svi stari telefoni jednako vredni. Većina će se prodati za nekoliko stotina dinara, a neki modeli kao što je Nokia 3310 najčešće ne prelaze cifru od 1.500 dinara. Postoje i primeri telefona koji se mesecima ne prodaju, poput Nokia Talkman HSN-4 ili Philips Porty, što pokazuje da ni retkost nije jedini faktor.
Najvredniji modeli na tržištu
Na vrhu liste najskupljih modela su Motorola DynaTAC 8000X, koji se može naći za oko 82.000 dinara ako je ispravan i očuvan, kao i NEC IDO Japan, model namenjen isključivo japanskom tržištu, vredan oko 35.000 dinara. Zanimljivo je da Motorola MicroTAC 9800X u beloj varijanti može dostići čak 19.000 dinara.
Ovi telefoni nisu samo uređaji - to su pravih kolekcionarski primerci sa unikatnom vrednošću, često vezani za važna tehnološka dostignuća i dizajnere vremena kada su mobilni telefoni tek osvajali svet.
Pet ključnih saveta - Kako prodati i zaraditi više?
Ako planirate da prodate svoj stari telefon, najvažnije je da dobro istražite tržište i cenovne trendove. Proverite koliko se slični modeli prodaju i ne spuštajte cenu ispod realne vrednosti. Često je upravo informisanost ključ uspeha.
Sačuvajte i priložite svu originalnu opremu - kutiju, punjač, slušalice - jer kompletiran paket značajno povećava cenu. Takođe, ako telefon ima sitne kvarove poput neispravnog dugmeta ili napuklog ekrana, pokušajte da ih popravite pre prodaje. Čist, funkcionalan i kompletan uređaj uvek vredi više.
Ukratko, vaša kolekcija starih telefona može biti vrednija nego što mislite. Pre nego što ih zaboravite ili bacite, proverite tržište i možda upravo vi posedujete uređaj koji će nekome biti pravo bogatstvo!
Dakle koji stari telefoni vrede najviše i kada:
- Nokia 7280, 8110 (“bananica”), N79, 6310 - vrednuju se 180-275 € ako su očuvani i funkcionalni
- Motorola Razr V3 - može dostići i 370 € uz originalnu opremu
- BlackBerry Bold 9900 - prodaje se za 28-65 €, u zavisnosti od stanja
- BlackBerry Porsche Design P’9981 - ekskluzivni model koji vredi 460-1.200 €
- Motorola DynaTAC 8000X - redak klasik, cena ide i do 700 € za ispravan primerak
- NEC IDO Japan - specijalno izdanje za japansko tržište, oko 300 €
- Motorola MicroTAC 9800X - bela verzija dostiže 160 €, crna nešto manje
- Veća cena ide uz originalnu kutiju, punjač i dokumentaciju
- Sitne popravke (dugmići, ekran) mogu značajno povećati vrednost
- Retkost i očuvanost su ključ - što ređe i “čistije”, to skuplje