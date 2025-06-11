Slušaj vest

Mnogo ljudi danas ne obraća pažnju na stare telefone koje čuva kod kuće, a u njima može da se krije pravo blago. Dok većina telefona skuplja prašinu, kolekcionari širom sveta spremni su da plate velike sume za modele koji su sačuvali svoj originalni sjaj i funkcionalnost. Posebno ako su u kutiji, nekadašnji “zvuci” vašeg starog mobilnog mogu vam doneti neočekivano bogatstvo.

Najekstremniji primer stiže sa aukcija u Americi, gde je originalni iPhone iz 2007. godine prodat za neverovatnih 190.000 dolara! Ta cifra je višestruko premašila njegovu početnu cenu i pokazuje koliko kolekcionari cene retke i dobro očuvane uređaje. Ovo nije samo telefon - to je komad tehnološke istorije.

Foto: Shutterstock

Legendarni modeli koje svi žele!

Nokia i dalje drži tron kada je reč o starim telefonima koje kolekcionari najviše traže. Modeli kao što su Nokia 7280, čuvena “bananica” 8110, kao i N79 i legendarna 6310, vrednuju se od 200 do 300 dolara. Ovi telefoni nisu samo simboli prošlosti, već i statusni simboli među entuzijastima.

Motorola i BlackBerry takođe imaju svoje zvezde. Motorola Razr V3 može dostići cenu i do 400 dolara, u zavisnosti od očuvanosti. BlackBerry Bold 9900 prodaje se za 30 do 70 dolara, dok luksuzni Porsche Design P’9981 može dostići čak i 1.300 dolara. Svaki od ovih modela nosi sa sobom posebnu priču i mesto u istoriji mobilnih komunikacija.

Foto: printscreen YT

Zašto su neki telefoni prava investicija?

Retki i očuvani primerci mogu doneti izuzetne cifre jer su na tržištu gotovo neuhvatljivi. Prvi prenosivi telefon, Motorola DynaTAC 8000X, iako star preko četiri decenije, i dalje izaziva interesovanje i može se prodati za čak 2.000 evra. Njegova ogromna veličina i retro dizajn samo doprinose vrednosti.

Ipak, nisu svi stari telefoni jednako vredni. Većina će se prodati za nekoliko stotina dinara, a neki modeli kao što je Nokia 3310 najčešće ne prelaze cifru od 1.500 dinara. Postoje i primeri telefona koji se mesecima ne prodaju, poput Nokia Talkman HSN-4 ili Philips Porty, što pokazuje da ni retkost nije jedini faktor.

Foto: printscreen YT

Najvredniji modeli na tržištu

Na vrhu liste najskupljih modela su Motorola DynaTAC 8000X, koji se može naći za oko 82.000 dinara ako je ispravan i očuvan, kao i NEC IDO Japan, model namenjen isključivo japanskom tržištu, vredan oko 35.000 dinara. Zanimljivo je da Motorola MicroTAC 9800X u beloj varijanti može dostići čak 19.000 dinara.

Ovi telefoni nisu samo uređaji - to su pravih kolekcionarski primerci sa unikatnom vrednošću, često vezani za važna tehnološka dostignuća i dizajnere vremena kada su mobilni telefoni tek osvajali svet.

Foto: printscreen YT

Pet ključnih saveta - Kako prodati i zaraditi više?

Ako planirate da prodate svoj stari telefon, najvažnije je da dobro istražite tržište i cenovne trendove. Proverite koliko se slični modeli prodaju i ne spuštajte cenu ispod realne vrednosti. Često je upravo informisanost ključ uspeha.

Sačuvajte i priložite svu originalnu opremu - kutiju, punjač, slušalice - jer kompletiran paket značajno povećava cenu. Takođe, ako telefon ima sitne kvarove poput neispravnog dugmeta ili napuklog ekrana, pokušajte da ih popravite pre prodaje. Čist, funkcionalan i kompletan uređaj uvek vredi više.

Ukratko, vaša kolekcija starih telefona može biti vrednija nego što mislite. Pre nego što ih zaboravite ili bacite, proverite tržište i možda upravo vi posedujete uređaj koji će nekome biti pravo bogatstvo!

Foto: Shutterstock