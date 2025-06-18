Slušaj vest

Često se dogodi da, iako čekate važan poziv, vaš telefon ne zazvoni, a vi tek kasnije primetite obaveštenje o propuštenom pozivu. Ovaj problem može biti frustrirajući, pogotovo ako niste uključili režim isključenog zvuka ili opciju „ne uznemiravaj“. Ipak, razlozi zbog kojih poziv ne stigne do vas nisu uvek vezani za vaš uređaj - iza toga stoje složeni tehnički procesi i mrežne podešavanja.

Kako zapravo funkcionišu mobilni pozivi?

Kada vas neko pozove putem 4G ili 5G mreže, poziv se šalje preko sistema IMS (IP Multimedia Subsystem). Za uspešan dolazak poziva, vaš i pozivajući telefon moraju biti registrovani na IMS mrežu i povezani na istu baznu stanicu. Glas se prenosi koristeći VoLTE (Voice over LTE) za 4G ili VoNR (Voice over New Radio) za 5G mreže.

Međutim, ako telefon nema uključenu opciju za ove servise, on može pokušati da se prebaci na stariju 3G mrežu, koja je u mnogim zemljama već ugašena ili u procesu ukidanja. U slučaju neuspeha u ovom procesu, telefon neće zazvoniti i poziv ide direktno na govornu poštu.

Glavni uzroci zbog kojih poziv ne stiže ili ne zvoni

Postoji niz tehničkih faktora koji mogu dovesti do ovog problema. Telefon može biti nepravilno registrovan na IMS mrežu zbog softverskih grešaka, problema sa SIM karticom ili smetnji u mreži. Takođe, tokom prelaza sa jedne mreže (4G ili 5G) na drugu, poznatog kao „handover“, može doći do grešaka koje uzrokuju kašnjenje poziva.

Često se dešava da telefon koristi 5G za podatke, ali 4G za glasovne pozive, što dodatno komplikuje prijem poziva i može izazvati kašnjenje. Android uređaji ponekad imaju agresivne opcije za štednju baterije koje mogu blokirati aplikaciju za pozive u pozadini. Tu su i druge aplikacije kao što su blokatori poziva ili antivirusni programi koji mogu ometati dolazne pozive. Takođe, ako se nalazite u području sa lošim signalom, postoji šansa da poziv jednostavno ne stigne na vreme.

Kako da sprečite da vam poziv ne prođe nezapaženo?

Prvo, proverite da li su opcije VoLTE i VoNR omogućene u podešavanjima mreže na vašem telefonu. Restartovanje uređaja ili aktiviranje režima aviona na kratko može osvežiti vezu sa mrežom i rešiti privremene probleme. Takođe, proverite podešavanja uštede baterije i isključite ograničenja za aplikaciju za pozive.

Ako i dalje imate problema, kontaktirajte svog mobilnog operatera da proveri da li je vaš broj pravilno konfigurisan za VoLTE i VoNR servise. Na kraju, važno je imati na umu da, bez obzira na sve mere, ponekad dolazi do tehničkih propusta zbog kojih poziv ne stigne do vas, pa je to bar tehnički opravdan razlog za propušten poziv.

Mogući uticaj drugih aplikacija

Pored tehničkih faktora na nivou mreže i operativnog sistema, često se desi da druge aplikacije na telefonu, poput blokatora poziva, antivirusa ili čak specifičnih aplikacija za menadžment baterije, ometaju normalan rad telefonskih poziva. One mogu da spreče da aplikacija za pozive radi u pozadini ili da pravilno obradi dolazne zahteve, što rezultira time da telefon ne zvoni.

Takođe, podešavanja unutar same mreže, kao što su pravila rutiranja poziva ili blokade na nivou operatera, mogu izazvati neplanirane prekide u dolaznim pozivima. Zbog toga je korisno proveriti ne samo podešavanja telefona već i uslove kod operatera kako biste smanjili rizik od propuštenih poziva.

