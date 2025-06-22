Slušaj vest

U mnoštvu korisnih saveta oko korišćenja pametnih telefona, jedan se posebno izdvaja i svako bi ga trebao ozbiljno razmotriti. O čemu se radi?

Koliko puta ste se zapitali da li vaši uređaji treba da budu spojeni na internet i tokom noći, dok spavate? A razlog zbog kog to ne bi trebalo da radite je veoma logičan.

Naime, stručnjaci upozoravaju da to ne biste smeli da radite zbog baterije koju bežični internet nepotrebno iscrpljuje i nanosi joj trajnu štetu. Sličan problem možete imati i zbog uključenog Bluetooth.

- Održavanje vašeg uređaja uključenim 24/7 znači da provajderi mogu da instaliraju važne bezbednosne i softverske nadogradnje u bilo kom trenutku, što će često raditi preko noći kada je mreža manje zauzeta. Ova ažuriranja pomažu da vaša veza funkcioniše kako treba, kao i da bude bezbedna i bezbedna od napada - kaže Ernest Doku, ekspert za telekomunikacije u Uswitch.com.

