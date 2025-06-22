Slušaj vest

U mnoštvu korisnih saveta oko korišćenja pametnih telefona, jedan se posebno izdvaja i svako bi ga trebao ozbiljno razmotriti. O čemu se radi?

Koliko puta ste se zapitali da li vaši uređaji treba da budu spojeni na internet i tokom noći, dok spavate? A razlog zbog kog to ne bi trebalo da radite je veoma logičan.

profimedia0236424849.jpg
Foto: Profimedia

Naime, stručnjaci upozoravaju da to ne biste smeli da radite zbog baterije koju bežični internet nepotrebno iscrpljuje i nanosi joj trajnu štetu. Sličan problem možete imati i zbog uključenog Bluetooth.

- Održavanje vašeg uređaja uključenim 24/7 znači da provajderi mogu da instaliraju važne bezbednosne i softverske nadogradnje u bilo kom trenutku, što će često raditi preko noći kada je mreža manje zauzeta. Ova ažuriranja pomažu da vaša veza funkcioniše kako treba, kao i da bude bezbedna i bezbedna od napada - kaže Ernest Doku, ekspert za telekomunikacije u Uswitch.com.

Bluetooth (1).jpg
Foto: Shutterstock

Lokacijske usluge nisu uvek nužne

Kao što to vredi za Bluetooth i Wi-Fi, tako vrijedi i za lokacijske usluge. Velik broj programa ovu opciju koriste kako bi obogatili korisničko iskustvo (društvene mreže), no to ne znači da ju morate ostaviti uključenom stalno. Kada niste na putu ili kada ne želite objaviti gde ste, lokacijske usluge jednostavno isključite.

poruka-mobilni-telefon-android-razgovor-poruke.jpg
Google Gemini
profimedia0086808034.jpg
ChatGPT (2).jpg