Kao i svako dete, Džobs je imao unutrašnji poriv da ipak ostvari kontakt sa biološkim roditeljima. Pokušavajući da sa njima uspostavi blizak odnos upoznao je sestru, Monu Simpson (rođenu kao Džandali), koja mu je do kraja života bila najbolji prijatelj.

Mona je postala poznata spisateljica a njeno ime stoji iza naslova "Život je negde drugde" (Anywhere But Here) koja spreda priču o majci i ćerki, a ista je kasnije adaptirana u film u kom glavne uloge tumače Natali Portman i Suzan Saradon.