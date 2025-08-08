Slušaj vest

U neuobičajenom potezu, Donald Tramp javno je zatražio ostavku izvršnog direktora Intela, Lip Bu Tana, optužujući ga za nerešivi sukob interesa. Trampova poruka, objavljena na njegovoj društvenoj mreži, izazvala je brzu negativnu reakciju na berzi, a akcije Intela pale su za više od četiri procenta. Ova retka intervencija predsednika ukazuje na rastuće napetosti oko korporativnog upravljanja u ključnim američkim industrijama.

Oštra kritika fokusirana je na Tanove duboke finansijske veze sa kineskim kompanijama, od kojih su neke blisko povezane sa kineskom vojskom. Za kompaniju koja prednjači u najmodernijim tehnologijama, ove informacije postavljaju ozbiljna pitanja o lojalnosti i transparentnosti uprave.

Foto: Shutterstock

Splet interesa

Investicioni portfolio Lip Bu Tana je širok i složen. Istraživanja su otkrila da ima kontrolne udele ili značajne investicije u desetine kineskih tehnoloških firmi i fondova. Mnoge od ovih kompanija imaju direktne ili indirektne veze sa kineskom državom i vojskom, što izaziva zabrinutost u Vašingtonu i među akcionarima Intela.

Ova povezanost je posebno problematična u trenutnom geopolitičkom kontekstu, dok se tenzije između SAD i Kine pojačavaju. Investitori strahuju da sukobi interesa mogu ugroziti strateške ciljeve Intela i njegovu sposobnost da se takmiči na globalnom tržištu.

Od tehnološkog veterana do kontroverznog direktora

Tan, koji je imenovan za izvršnog direktora Intela početkom ove godine, nije stranac u tehnološkoj industriji. Rođen u Maleziji, ima bogatu istoriju rukovodećih pozicija i iskustvo u investiranju u neke od najuticajnijih tehnoloških kompanija. Njegov rad u odborima kompanija kao što su Hewlett-Packard (HP), Schneider Electric i SoftBank doneo mu je reputaciju iskusnog stručnjaka.

Međutim, njegovo imenovanje sada je dovedeno u pitanje. Kontroverze oko njegovih poslovnih veza prete da zasene njegovu upravu i mogu ugroziti poverenje zaposlenih, investitora i partnera.

Foto: screenshot X/intel

Uticaj na tržište i zabrinutost investitora

Reakcija tržišta na Trampov poziv bila je brza i jasna. Pad akcija Intela za više od četiri procenta odražava zabrinutost investitora u pogledu budućeg pravca kompanije pod Tanovim rukovodstvom. Za firmu koja igra ključnu ulogu u globalnom lancu snabdevanja poluprovodnicima, održavanje poverenja je od suštinskog značaja.

Ova volatilnost pokazuje širu zabrinutost u vezi sa sposobnošću Intela da se izbori sa sve napetijim odnosima između SAD i Kine. S obzirom na to da je industrija poluprovodnika u centru tehnoloških inovacija i nacionalne bezbednosti, ulozi su izuzetno visoki.

Foto: Shutterstock

Ključni trenutak za budućnost Intela

Intel se sada suočava sa ozbiljnom krizom u upravljanju. Transparentnost i odlučnost biće ključni ako kompanija želi da povrati poverenje investitora i sačuva svoju poziciju u veoma konkurentnoj industriji.

Ova situacija naglašava izazove sa kojima se multinacionalne kompanije susreću kada poslovni interesi njihovog rukovodstva prelaze geopolitičke granice. Način na koji Intel reši ovaj sukob mogao bi postaviti važan presedan u korporativnom upravljanju u vremenu globalnih tenzija i tehnološke rivalstva.