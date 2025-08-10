Slušaj vest

Meta je ovog avgusta predstavila niz novih Instagram opcija koje će učiniti povezivanje korisnika jednostavnijim i zanimljivijim. Među njima su potpuno novi lajk, repost funkcija, interaktivna mapa i Friends tab za Reels. Neke od ovih opcija već su dostupne određenom broju korisnika, dok će svi moći da ih koriste u narednim nedeljama.

Cilj ovih promena je da se olakša deljenje sadržaja, otkrivanje lokacija i komunikacija među prijateljima, a istovremeno kreatorima pruže novi načini da prošire svoju publiku. Evo detaljnog pregleda šta je novo i zašto je važno.

Foto: Shutterstock

Repost: Delite više, angažujte više

Nova Instagram repost funkcija omogućava brzo deljenje javnih Reels video snimaka i objava iz feed-a. Za razliku od klasičnog deljenja, repostovane objave pojavljuju se direktno u feed-u vaših pratilaca i na posebnoj kartici vašeg profila. Na taj način, omiljeni sadržaj vam je uvek pri ruci, a originalni autor je uvek jasno označen.

Važne činjenice o repostovanju:

Originalni autor je uvek označen, čime se štiti vlasništvo nad sadržajem.

Kreatori dobijaju veću vidljivost i dosežu publiku koja ih ranije nije pratila.

Dugme za repost nalazi se između komentara i opcije za deljenje i lako je dostupno.

Možete dodati emotikon prilikom repostovanja i povući repost kad god želite.

Ova opcija pojednostavljuje deljenje i podstiče interakciju, što je korisno i za korisnike i za kreatore. Time se stvara aktivnija zajednica, gde sadržaj brže dopire do šire publike. Pored toga, korisnici imaju više kontrole nad onim što žele da podele i kako to žele da predstave.

Foto: Shutterstock

Instagram mapa: Deljenje lokacije na nov način

Instagram mapa omogućava korisnicima da podele svoju trenutnu lokaciju samo sa odabranim prijateljima, uz potpunu kontrolu ko može da vidi te informacije. Lokacija se automatski ažurira svaki put kada otvorite aplikaciju, pa vaši prijatelji uvek znaju gde se nalazite, ako to želite.

Prednosti nove mape:

Potpuna kontrola nad time ko vidi vašu lokaciju i jednostavno uključivanje i isključivanje te opcije.

Mapa služi i za otkrivanje Reels, objava i priča sa određenih lokacija, kao što su popularni kafići, koncerti ili turističke atrakcije.

Za naloge sa roditeljskom kontrolom, roditelji dobijaju obaveštenja kada tinejdžer uključi deljenje lokacije i mogu pratiti i upravljati tim podešavanjima.

Ova funkcija spaja privatnost i realno vreme, pružajući nove mogućnosti za povezivanje i istraživanje. Korisnici sada mogu bolje da kontrolišu svoje digitalno prisustvo, dok istovremeno otkrivaju zanimljiva mesta i događaje u svojoj okolini. Ovo je korak ka tome da Instagram postane ne samo mreža za deljenje sadržaja, već i alat za otkrivanje sveta oko nas.

Foto: Shutterstock

Friends tab u Reels sekciji: Šta vaši prijatelji gledaju

Friends tab u Reels delu prikazuje sadržaj koji su vaši prijatelji lajkovali, komentarisali ili repostovali. Takođe uključuje preporuke iz Blends formata, olakšavajući vam da otkrijete šta je popularno među vašim bližnjima.

Cilj ovog taba je:

Da vam pomogne da pronađete zajednička interesovanja i započnete razgovore.

Da korisnici mogu da sakriju svoje aktivnosti ili utišaju notifikacije od određenih osoba, čuvajući pritom privatnost.

Ova opcija čini Instagram iskustvo ličnijim i interaktivnijim. Omogućava korisnicima da ostanu u toku sa interesovanjima svojih prijatelja, što dodatno jača osećaj zajedništva. Takođe, pruža mogućnost da se lakše pokrenu razgovori i razmene mišljenja o sadržajima koji su vam važni.

Foto: Shutterstock

Novi lajk: Šaren, dinamičan i zabavan

Instagram lajk je dobio potpuno novu dimenziju. Umesto statičnog belog srca, sada imate animirano srce koje se nasumično pojavljuje na različitim mestima objave i menja boje.

Šta donosi novi lajk:

Animirana srca koja se pojavljuju u različitim delovima objave.

Boje se menjaju od bele, preko narandžaste, roze, crvene, zelene do plave.

Interakcija je postala izražajnija i zabavnija.

Ovaj vizuelni detalj čini lajkovanje zanimljivijim i emotivnijim. Takođe unosi dozu zabave i spontaniteta u svakodnevnu komunikaciju na platformi. Korisnici sada mogu da izraze svoje emocije na raznovrsniji i kreativniji način, što dodatno obogaćuje interakciju.

Foto: Shutterstock

Šta ove promene znače za korisnike i kreatore

Sve ove nove funkcije zajedno čine Instagram dinamičnijim i društvenijim mestom. Korisnici dobijaju alate za lakše deljenje, otkrivanje i povezivanje, dok kreatori dobijaju nove načine da prošire svoju publiku i izgrade zajednicu.

Ukratko:

Repost, mapa i Friends tab obogaćuju Instagram i olakšavaju interakciju.

Animirani lajk donosi dodatnu dozu zabave u svakodnevnu komunikaciju.

Ove funkcije zajedno stvaraju živopisniji i interaktivniji ekosistem.

Ako još niste, ažurirajte aplikaciju i spremite se za potpuno novo Instagram iskustvo.