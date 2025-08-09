Slušaj vest

Apple se ponovo našao pod pritiskom regulatora, ovog puta iz Azije. Japan je ozvaničio kraj višegodišnjoj praksi kojom je Apple ograničavao konkurenciju u svetu internet pregledača na iOS uređajima. Od decembra 2025. kompanija će morati da otvori vrata svim browserima, omogućivši im pun pristup sistemskim alatima koji su dosad bili ekskluziva Safari-ju.

Ovo je treće veliko tržište, nakon Evropske unije i Ujedinjenog Kraljevstva, koje je odlučilo da preispita Apple-ovu kontrolu nad svojim ekosistemom. Time se sve više zateže obruč oko tehnološkog giganta koji se godinama oslanjao na takozvanu "ograđenu baštu", strategiju zatvaranja sistema kako bi korisnici ostajali unutar Apple-ovih rešenja.

Foto: Shutterstock

Monopol WebKit-a pod znakom pitanja

U postojećem sistemu, svi internet pregledači na iOS-u, bez obzira na ime ili brend, primorani su da koriste Apple-ov WebKit endžin. To znači da i Chrome i Firefox na iPhone-u zapravo rade na istom motoru kao Safari, bez mogućnosti da ponude unikatne funkcije koje ih razlikuju na drugim platformama.

Prema mišljenju brojnih stručnjaka i regulatornih tela, ovakav model ne samo da sputava inovaciju, već direktno šteti korisnicima koji ostaju uskraćeni za funkcionalnosti koje bi konkurencija mogla da razvije. Japanski zakon sada zabranjuje takvu praksu, uz jasne smernice o tehničkoj ravnopravnosti svih browsera.

Foto: Shutterstock

Zakon zabranjuje i prikrivene barijere

Novi propisi jasno stavljaju do znanja da Apple neće smeti da blokira, ometa niti indirektno obeshrabruje upotrebu alternativnih browser endžina. To uključuje sve, od tehničkih ograničenja i lošije dokumentacije do manipulacije korisničkim interfejsom u korist Safari-ja.

Ono što izdvaja japanski zakon u odnosu na slične regulative iz Evrope jeste fokus na performanse. Apple-ove verzije API-ja namenjene drugim browserima moraće da budu jednako brze i efikasne kao one koje koristi Safari. Time se zatvara prostor za izgovore i izbegavanje ravnopravnosti kroz tehničke sitnice.

Foto: Shutterstock

Korisnici dobijaju pravo na izbor

Još jedna važna tačka zakona je uvođenje obaveznog ekrana za izbor pregledača koji će se pojavljivati odmah po uključivanju novog uređaja ili pri pokretanju aplikacije za surfovanje. To znači da Safari više neće biti zadata opcija bez pitanja korisnika.

Korisnici će prvi put moći da odluče koji browser žele da koriste, bez potrebe da ga kasnije ručno preuzimaju iz App Store-a. Ova promena dolazi kao deo šire strategije otvaranja tržišta softvera s ciljem stvaranja stvarne konkurencije u domenu mobilnog pretraživanja.

Foto: Shutterstock

Sledeće godine ključne za tržište browsera

Organizacija Open Web Advocacy, koja je učestvovala u izradi zakona, naglašava da bi 2025. i 2026. mogle označiti početak nove ere u razvoju internet pregledača. Ukidanje tehnoloških barijera otvoriće prostor za inovacije koje su godinama bile sputavane.

Ipak, uspeh regulative zavisiće od jedne stvari - dosledne primene. Ako Apple pronađe načine da zaobiđe pravila kroz tehničke detalje ili suptilne manipulacije, stvarna promena mogla bi izostati. Sve oči sada su uprte u Japan, ali i u to kako će Apple odgovoriti.