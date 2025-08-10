Slušaj vest

Američko Vazduhoplovstvo planira da kupi dva Tesla Cybertrucka sa jednim vrlo neobičnim ciljem - da ih uništi pomoću raketa. Razlog? Vojska želi da se pripremi na situaciju u kojoj bi potencijalni neprijatelj koristio ovaj futuristički pikap kao oruđe pretnje.

Prema izveštajima sajta The War Zone, test centar američkog Vazduhoplovstva planira da pošalje ukupno 33 vozila, uključujući dva Cybertrucka, na vojni poligon White Sands u Nju Meksiku, gde će se vršiti testiranja preciznih municija. Ova inicijativa deo je šireg programa Specijalnih operacija SAD za precizno vođene municije.

Zašto baš Cybertruck?

Tesla je napravila nekoliko netipičnih dizajnerskih odluka, uključujući čvrst čelični „oklop“ od nerđajućeg čelika, što Cybertruck izdvaja od svih ostalih vozila na tržištu. Upravo zbog ovih karakteristika test centar smatra da je važno testirati kako se vozilo ponaša pod napadom.

Cybertruck će služiti kao „ciljno vozilo“ za testove u slučaju da ga neprijatelj upotrebi na bojnom polju. Ovo nije samo puka teorija - vojska želi da bude spremna na svaku situaciju, pa čak i na nepredviđene scenarije gde bi ovakva vozila mogla igrati ulogu u sukobima.

Da li Cybertruck zaista može biti pretnja?

Iako izgleda impresivno, koliko Cybertruck može stvarno predstavljati ozbiljnu pretnju u rukama neprijatelja ostaje neizvesno. Prodaja ovog vozila je u padu, a Tesla se suočava sa brojnim problemima u kvalitetu i održavanju.

Pored toga, logistički izazovi, poput obezbeđivanja struje za punjenje na bojnom polju, dodatno otežavaju njegovu upotrebu u ratnim uslovima. Sve to govori da, iako je Tesla vozilo futurističko, možda nije najbolji izbor za taktičke operacije.

Mitovi i realnost: Šta je istina o Cybertrucku?

Ilon Mask je obećavao da je Cybertruck neprobojan i spreman za „apokalipsu“, ali brojni testovi su pokazali drugačije. Vozilo je imalo stalne tehničke probleme i propuste u kontroli kvaliteta, što dodatno smanjuje njegovu pouzdanost.

Ipak, interesovanje za militarizaciju Cybertrucka postoji. Na primer, čečenski ratni vođa Ramzan Kadirov snimljen je prošle godine dok vozi Cybertruck sa mašinskom puškom montiranom na tovarnom delu, što pokazuje da su pojedini već pokušali da vozilo prilagode ratnim uslovima.

Cybertruck u "službi" policije i vojske

Iako nije automobil za masovnu upotrebu u vojsci, Cybertruck je pronašao mesto u flotama policije širom sveta, uključujući i policiju u Dubaiju. Neki ga vide kao inovativno vozilo sa potencijalom, dok drugi ostaju skeptični.

Za američko Vazduhoplovstvo, ipak, Cybertruck je idealan cilj za testiranje novih raketa i preciznih municija. Njegova neobična konstrukcija i futuristički dizajn čine ga izazovnim protivnikom - barem u testnim uslovima.