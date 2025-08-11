Slušaj vest

U zemlji koja slovi za tehnološkog lidera i digitalnog pionira, turisti se često osećaju kao da su u informatičkoj pustinji. Google Maps, aplikacija bez koje je danas gotovo nemoguće putovati, u Južnoj Koreji funkcioniše ograničeno, bez navigacije, bez tačnih ruta, bez mogućnosti da vam pokaže kako da dođete do odredišta.

Za milione posetilaca koji godišnje stižu u Seul, ovo predstavlja ozbiljnu prepreku. Dok očekuju pametne gradove i besprekornu tehnologiju, umesto toga dobijaju aplikaciju koja ne zna ni najbrži put do obližnjeg muzeja. Razlog za to leži u višegodišnjem sporu između američkog tehnološkog giganta i korejske vlade.

Google Maps Foto: Shutterstock

Zakon protiv satelita

Južna Koreja je jedna od retkih zemalja, uz Kinu i Severnu Koreju, koja ograničava korišćenje preciznih geografskih podataka na stranim platformama. Zakon nalaže da se svi kartografski podaci čuvaju isključivo na domaćim serverima, čime se sprečava da detaljne mape napuste teritoriju zemlje.

Razlog za ovakav pristup je strah od potencijalne zloupotrebe podataka, posebno u kontekstu tenzija sa Severnom Korejom. Vojni i obaveštajni sektori insistiraju da objavljivanje mapa visoke rezolucije na globalnim serverima može predstavljati pretnju po nacionalnu bezbednost, i zbog toga već godinama blokiraju zahtev Google-a.

Google traži pristup, vlada odlaže odluku

Kompanija Google već godinama traži dozvolu da preusmeri korejske mape na svoje globalne servere, što bi omogućilo punu funkcionalnost aplikacije za korisnike u toj zemlji. Međutim, zahtev je više puta odbijen ili odlagan, iako Google tvrdi da je to neophodno kako bi obezbedio navigaciju u realnom vremenu korisnicima širom sveta.

Novi sastanak vladinog komiteta, zakazan za 11. avgust, mogao bi doneti ključnu promenu. Reč je o međuagencijskom telu koje uključuje predstavnike iz sektora odbrane, obaveštajnih službi i drugih relevantnih oblasti. Iako je odluka prvobitno bila planirana za maj, rok je pomeren zbog, kako je rečeno, potrebe za dodatnim konsultacijama.

Lokalne aplikacije drže dominaciju, ali ne pomažu turistima

Na domaćem tržištu dominiraju aplikacije Naver Maps i KakaoMap, koje nude tačne i detaljne mape, ali su prvenstveno namenjene korejskom stanovništvu. Njihov interfejs i navigacija često su dostupni isključivo na korejskom jeziku, što ih čini nepristupačnim za strance i turiste bez znanja jezika.

Turističke organizacije već godinama upozoravaju da ovakav digitalni zid odbija strane posetioce i stvara loš utisak o zemlji koja se promoviše kao tehnološki centar sveta. Dok korisnici u Tokiju, Berlinu ili San Francisku bez problema koriste Google Maps za planiranje svakog koraka, posetioci Seula i dalje moraju da se snalaze uz pomoć printanih mapa ili slučajnih prolaznika.

Tehnologija 21. veka, pravila iz prošlog veka

Iako se Južna Koreja ponosi brzim internetom, pametnim telefonima i AI inovacijama, slučaj sa Google Maps pokazuje koliko zakoni i digitalna politika mogu zaostajati za stvarnim potrebama korisnika. Digitalna infrastruktura ne funkcioniše ako je zatvorena i nepristupačna onima koji dolaze sa strane.

Odluka koja sledi mogla bi da odredi pravac u kojem će se kretati buduća digitalna strategija zemlje. Hoće li Seul ostati čvrsto uz principe bezbednosti po svaku cenu, ili će pronaći balans koji omogućava otvorenost bez ugrožavanja interesa? Odgovor na to pitanje možda stiže već ovog avgusta.