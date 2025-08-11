Nvidia je prva kompanija koja je dostigla vrednost od četiri biliona dolara

Iako je Windows 10 i dalje veoma popularan među gejmerima, Nvidia je najavila da će zvanična podrška za ovaj operativni sistem prestati u oktobru 2026. godine. To znači da Game Ready drajveri, softverska ažuriranja koja optimizuju performanse grafike i ispravljaju greške, neće više biti dostupni za Windows 10 nakon tog datuma. Iako će grafičke kartice nastaviti da rade, korisnici ne bi trebalo da očekuju nove funkcije ili poboljšanja performansi.

Postoji određena neizvesnost da li će Nvidia produžiti podršku za još godinu dana, ali zvanične potvrde nema. Za milione igrača koji još uvek nisu prešli na Windows 11, ova vest otvara važna pitanja o budućoj kompatibilnosti i bezbednosti njihovih gejming sistema.

Windows 10: Gejming standard u promeni

Od kada je lansiran Windows 11, mnogi gejmeri su prešli na novi sistem, ali Windows 10 i dalje dominira zbog svoje stabilnosti i široke kompatibilnosti sa igrama i hardverom. Godinama su Nvidia drajveri igrali ključnu ulogu u održavanju glatkog i vrhunskog gejming iskustva. Sada, sa najavljenim prekidom podrške, zajednica se nalazi na prekretnici.

Ova promena podseća na ranije trenutke u tehnološkoj istoriji kada su stariji operativni sistemi bivali povučeni iz upotrebe. Takve promene često izazivaju pometnju, jer neke kompanije naglo prekidaju podršku, dok druge produžavaju rokove kako bi olakšale prelaz. Nvidia postavlja jasnu granicu za PC gejming scenu.

Šta prestanak podrške znači za gejmere

Nakon oktobra 2026, Nvidia grafičke karte će i dalje raditi na Windows 10, ali bez novih Game Ready drajvera, gejmeri bi mogli da se suoče sa problemima kompatibilnosti sa budućim igrama i softverskim ažuriranjima. Iako bi mogla da postoje sigurnosna ažuriranja za kritične propuste, nedostatak poboljšanja performansi i novih funkcija će korisnike Windows 10 vremenom dovesti u nepovoljan položaj.

Ova situacija naglašava važnost planiranja unapred. Korišćenje nepodržanog operativnog sistema može povećati bezbednosne rizike i ograničiti pristup novim tehnologijama koje poboljšavaju gejming iskustvo. Za one koji i dalje koriste Windows 10, razumevanje ovih posledica sada je ključno kako bi izbegli neprijatna iznenađenja.

Trendovi u trajanju podrške operativnih sistema

Istorijski gledano, kada velike kompanije prestanu da podržavaju operativne sisteme, to ima širok uticaj na tehnološku industriju. Neke firme povlače podršku brzo, što korisnicima može doneti probleme, dok druge pružaju produženu podršku kako bi olakšale prelaz. Neke čak i godinama održavaju stare sisteme.

Najava Nvidije uklapa se u ovaj obrazac, ali ima poseban značaj za gejmere, s obzirom na njen uticaj na performanse PC grafike. Kao jedan od vodećih proizvođača hardvera, Nvidia svojim odlukama često diktira tempo adaptacije gejming zajednice.

Priprema za budućnost bez Windows 10

Gledajući unapred, gejmeri koji i dalje koriste Windows 10 trebalo bi da razmotre prelazak na Windows 11 ili neki drugi podržani operativni sistem pre isteka Nvidijine podrške. Rani prelazak pomoći će u obezbeđivanju pristupa najnovijim drajverima, sigurnosnim zakrpama i novim funkcijama za igre.

Iako će neke kompanije možda nastaviti podršku i nakon Nvidijinog roka, to će verovatno biti izuzetak, a ne pravilo. Planiranje narednih koraka sada može pomoći da se izbegnu problemi sa kompatibilnošću ili bezbednošću i da gejming iskustvo ostane glatko i spremno za budućnost.