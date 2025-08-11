Slušaj vest

YouTube je započeo testiranje nove funkcije koja bi mogla da redefiniše način na koji kreatori sarađuju. Slično alatima koje već koriste Instagram i TikTok, nova opcija omogućava dodavanje saradnika direktno na video, čime se ističu svi autori uključeni u projekat.

Ova funkcija bi mogla postati moćan alat za međusobno preporučivanje i širenje publike. Umesto da se oslanjaju isključivo na algoritam, kreatori sada dobijaju priliku da "izvuku" jedni druge pred širu publiku, i to jasno i vidljivo, odmah ispod naslova snimka.

Foto: Shutterstock

Kako funkcioniše nova opcija saradnje

Novi alat omogućava kreatorima da pozovu druge naloge da učestvuju kao zvanični saradnici na videima. Kada je poziv prihvaćen, ime saradnika se pojavljuje pored imena glavnog kreatora, vidljivo na samoj stranici videa.

U slučaju da ima više saradnika, sistem automatski prikazuje skraćeni prikaz sa oznakom „...i još“, što korisnik može da klikne kako bi otkrio celu listu. Pored svakog imena nalazi se dugme za pretplatu, što dodatno podstiče organski rast kanala svih uključenih.

Foto: Profimedia

Privilegija za odabrane, za sada

Ova funkcija još uvek je u fazi eksperimenta i dostupna je samo ograničenom broju kreatora. YouTube ne navodi tačno ko je deo test grupe, ali sudeći po reakcijama u digitalnoj zajednici, reč je o korisnicima sa značajnim brojem pratilaca.

Lindsey Gamble, savetnik za influenser marketing, objavio je prvi vizuelni prikaz nove funkcije putem mreže Threads. Snimak ekrana koji je podelio prikazuje kako kolaboracije izgledaju u praksi, imena saradnika jasno su istaknuta, a sve izgleda intuitivno i lako za korišćenje.

Foto: Shutterstock

Poziv kao obavezan korak

Saradnja između kreatora nije automatska, neophodno je da pozvani kreator eksplicitno prihvati saradnju. Time YouTube želi da izbegne potencijalne zloupotrebe, odnosno dodavanje drugih korisnika bez njihove dozvole.

Model poziva i prihvatanja već postoji na Instagramu i TikToku, a YouTube očigledno prati taj primer. Na ovaj način, platforma se dodatno obezbeđuje protiv spama i neovlašćenih promocija, što je čest problem u digitalnim kolaboracijama.

Foto: Shutterstock

Budućnost zavisi od reakcija korisnika

Kao i kod većine novih funkcija koje YouTube testira, konačna odluka o širem uvođenju zavisiće od povratnih informacija test korisnika. Kompanija pažljivo prati kako se novi alat koristi, kako utiče na gledanost i da li zaista donosi vrednost kreatorima.

Ako se pokaže uspešnom, ova funkcija bi mogla postati standard na platformi i značajno promeniti dinamiku između kreatora. Više neće biti dovoljno biti popularan sam za sebe, saradnja bi mogla postati ključ za organski rast i prepoznatljivost na YouTube-u.