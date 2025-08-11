Slušaj vest

X mreža Ilona Maska suočava se s obnovljenim pravnim postupkom zbog navodne nemarnosti u uklanjanju sadržaja koji uključuje dečju seksualnu zloupotrebu (CSAM) sa svoje platforme. Najnovija odluka američkog Apelacionog suda nalaže da se X mora ponovo braniti od optužbi da nije adekvatno reagovao na prijave ovakvog sadržaja.

Sudija Danielle Forrest delimično je poništila prethodnu presudu koja je kompaniju štitila od odgovornosti prema Članu 230 Zakona o pristojnosti u komunikacijama. Ona je zaključila da postoje osnovi za tvrdnju da je X bio nemaran i da je prijavljivanje nelegalnog sadržaja na njihovoj platformi bilo previše komplikovano.

Detalji tužbe: Maloletnici prevareni i zloupotrebljeni

U tužbi, podnetoj 2021. godine, kao tužioci se navode dva maloletna dečaka, uzrasta 13 i 14 godina, koje su online trgovci ljudima prevarili da pošalju seksualno eksplicitan sadržaj. Ovaj sadržaj je potom objavljen na Twitteru.

Jedan od dečaka prijavio je sadržaj putem Twitter-ovog sistema za prijavu, dok je njegova majka dodatno kontaktirala platformu kada nije dobila odgovor. Twitter je odgovorio automatskom porukom, a zatim odbacio prijavu uz obrazloženje da sadržaj ne krši politiku kompanije. Devet dana kasnije, sadržaj je ipak uklonjen, a nalog suspendovan.

Pravna borba: Imunitet platforme doveden u pitanje

Ranije ove godine, tročlano sudsko veće presudilo je da je X zaštićen od odgovornosti prema Članu 230, koji oslobađa platforme odgovornosti za sadržaj koji objavljuju korisnici. Taj zakon se često koristi kao pravni štit za društvene mreže.

Međutim, sudija Forrest je ocenila da ovaj slučaj prevazilazi standardnu zaštitu jer tužba ukazuje na sistemske propuste X-a u načinu na koji se prijavljuje i uklanja štetan sadržaj. Ako se dokaže da su svesno ignorisali ili usporavali uklanjanje sadržaja, imunitet im neće pomoći.

Potencijalno presedan za sve društvene mreže

Ova tužba bi mogla imati dalekosežne posledice za čitavu tehnološku industriju. Ako slučaj stigne do Vrhovnog suda i ako se presudi u korist tužilaca, to bi moglo promeniti pravne obaveze društvenih mreža u vezi sa moderacijom štetnog sadržaja.

Do sada su platforme imale relativno široku autonomiju u odlučivanju kada i kako da reaguju na prijave. Ova odluka otvara vrata odgovornosti ne samo za sadržaj, već i za način na koji se taj sadržaj prijavljuje i procesira.

Sledeći koraci: X se vraća na okružni sud

Zahvaljujući ovoj najnovijoj presudi, slučaj se sada vraća na okružni sud, gde će X morati da odgovori na konkretne optužbe o nemaru. Sud će razmatrati da li je kompanija imala funkcionalan i efikasan sistem za reagovanje na prijave, kao i koliko je vremena prošlo do uklanjanja štetnog sadržaja.

Ukoliko se dokaže da su zaposleni u X-u znali za štetan sadržaj, a nisu odmah reagovali, kompanija bi mogla snositi ozbiljne posledice. Ovo bi bio jedan od najznačajnijih pravnih izazova za X otkako je Ilon Mask preuzeo kompaniju i promenio njeno ime.