NASA planira povratak ljudi na Mesec i, jednog dana, slanje astronauta na Mars, ali uz to dolaze ogromni izazovi, među kojima je najvažnije očuvanje zdravlja članova posade milioni kilometara daleko od Zemlje. S obzirom na to da hitna medicinska pomoć ili evakuacija u dubokom svemiru neće biti moguća, NASA se udružila sa Google-om kako bi razvila najsavremeniji AI alat koji bi mogao da spasi živote astronauta u trenucima kada svaka sekunda znači.

Ova saradnja pomera granice u svemirskoj zdravstvenoj zaštiti, spajajući NASA-inu ekspertizu u kritičnim misijama sa Google-ovim znanjem u oblasti veštačke inteligencije. Tako je nastao Crew Medical Officer Digital Assistant (CMO-DA), medicinski asistent baziran na AI tehnologiji, dizajniran da dijagnostikuje i preporuči tretmane bez podrške uživo sa Zemlje, što će biti ključni faktor za buduće međuzvezdane misije.

Foto: Shutterstock

AI spasava živote milionima kilometara

Klasična telemedicina zahteva trenutnu komunikaciju, ali u svemirskom putovanju dolazi do neizbežnih kašnjenja, čak do 20 minuta u jednom smeru kada je u pitanju komunikacija sa Marsom. U ovim uslovima, CMO-DA preuzima ulogu autonomnog prvog odgovora, vodeći astronaute kroz medicinske hitne slučajeve samostalno.

Tokom rigoroznih simulacija, ovaj AI asistent je pokazao impresivnu tačnost. Na primer, ispravno je dijagnostikovao povredu zgloba sa 88% preciznosti i upalu uha sa 80% tačnosti. Iako je kod bola u donjem delu leđa imao nešto slabije rezultate (74%), ovi podaci su izuzetni imajući u vidu kompleksnost daljinske medicinske nege u svemiru.

veštačka inteligencija Foto: Shutterstock

Prevazilaženje zdravstvenih izazova u svemiru

Svemir donosi specifične opasnosti za ljudsko telo, mikrogravitacija slabi mišiće i kosti, dok izlaganje zračenju može izazvati dugoročne zdravstvene probleme. AI asistent se razvija ne samo da prepozna uobičajene bolesti, već i da detektuje simptome i stanja specifična za surove uslove svemira.

NASA zamišlja buduće verzije CMO-DA koje će biti povezane sa uređajima za praćenje zdravlja unutar letelica. Ovo bi omogućilo kontinuirano procenjivanje stanja astronauta i pravovremeno upozoravanje ili savetovanje o lečenju, čime se smanjuju rizici tokom mesecima dugih misija daleko od Meseca.

Foto: Shutterstock

Potencijal za transformaciju medicine na Zemlji

Iako je ovaj AI sistem prvenstveno namenjen svemirskim misijama, njegov značaj može daleko da se proširi. Istraživači u Google-u smatraju da bi iskustva iz razvoja CMO-DA mogla da otvore put ka novim medicinskim tehnologijama i na Zemlji, posebno u udaljenim ili manje dostupnim područjima gde je pristup lekarima ograničen.

Mogućnost pouzdanog AI medicinskog asistenta mogla bi da revolucionizuje hitnu pomoć, telemedicinu, pa čak i rutinsku dijagnostiku. Ipak, za sada nije jasno da li Google planira da traži dozvole za primenu ovog sistema u kliničkoj praksi na Zemlji, što ostavlja prostor za buduće inovacije koje će proizaći iz svemirskih istraživanja.

Foto: Shutterstock

Nova era saradnje čoveka i AI u svemiru

Partnerstvo NASA-e i Google-a predstavlja hrabar korak ka budućnosti u kojoj ljudi i inteligentne mašine zajedno istražuju nepoznato. Kako čovečanstvo korača ka Marsu i dalje, sposobnost samostalnog upravljanja medicinskim krizama mogla bi da bude odlučujući faktor između uspeha i neuspeha misije.

Na kraju, CMO-DA nije samo softver, već prava linija života u beskraju svemira, koja obezbeđuje da astronauti nisu sami kada se suoče sa zdravstvenim problemima milionima kilometara od doma. Ova sinergija AI tehnologije i svemirske nauke otvara novo poglavlje u ljudskoj eksploraciji, gde tehnologija štiti one koji hrabro koračaju tamo gde niko ranije nije bio.