Slušaj vest

Startap iz oblasti veštačke inteligencije, Perplexity, izazvao je pravu buru u tehnološkom svetu ponudom od 34,5 milijardi dolara za preuzimanje najpopularnijeg internet pregledača na svetu, Google Chrome. Ova neočekivana ponuda upućena je direktno Sundaru Pičaiju, izvršnom direktoru Alphabet-a, matične kompanije Google.

U pismu koje je procurilo u javnost, Perplexity tvrdi da bi prebacivanje Chrome-a pod nezavisnog operatera koji je posvećen bezbednosti korisnika bilo od izuzetne koristi za širu javnost. Iako Google nikada nije najavio planove da proda svoj ključni proizvod, ovaj potez otvara važno pitanje - da li je vreme za promene?

Foto: Shutterstock

„Trik“, a ne ozbiljna ponuda

Uprkos pažnji koju je izazvala, ponuda Perplexity-ja naišla je na veliku dozu skepticizma među tehnološkim analitičarima i investitorima. Heath Ahrens, poznati investitor i osnivač više startapa, nazvao je ovaj potez „trikom“ i dodao da je ponuda daleko ispod stvarne vrednosti Chrome-a, koji ima neuporediv pristup korisničkim podacima i globalni domet.

Tomasz Tunguz iz Theory Ventures takođe ističe da je vrednost Chrome-a verovatno desetostruko viša od ponuđene sume. Prema njegovim rečima, sama činjenica da nije poznato da li Google uopšte razmatra prodaju Chrome-a dodatno baca sumnju na ozbiljnost Perplexity-jevog pokušaja.

Foto: Shutterstock

Antimonopolske tužbe i potencijalna podela

Google se već godinama nalazi pod povećalom regulatornih tela, posebno u vezi sa dominacijom na tržištu pretraživača i digitalnog oglašavanja. Kompanija je suočena sa dve antimonopolske tužbe, a očekuje se da američki sud ovog meseca donese presudu koja bi mogla rezultirati razdvajanjem ključnih segmenata poslovanja, uključujući pretragu.

U tom kontekstu, ponuda Perplexity-ja dolazi u delikatnom trenutku. Iako Google tvrdi da bi izdvajanje Chrome-a štetilo bezbednosti korisnika i narušilo korisničko iskustvo, sve je više glasova koji smatraju da bi decentralizacija tehnologije mogla doneti veću transparentnost i korisničku kontrolu.

Foto: Shutterstock

Zadržavanje Google pretrage

Zanimljivo je da Perplexity, u svom predlogu akvizicije, ne planira drastične promene. Najavili su da bi zadržali Google kao podrazumevani pretraživač unutar Chrome-a, uz mogućnost da korisnici promene podešavanja. Time pokušavaju da pokažu posvećenost kontinuitetu i korisničkom izboru.

Takođe su najavili nastavak podrške Chromium projektu, otvorenoj platformi na kojoj se zasniva ne samo Chrome, već i drugi popularni pregledači poput Microsoft Edge i Opera. Perplexity ovim želi da pošalje poruku da nisu tu da unište, već da unaprede i oslobode tržište.

Google pretraga Foto: Shutterstock

Od pregledača do TikTok-a

Perplexity se ne zadovoljava malim koracima. Osim ove ponude, kompanija je već ranije ove godine pokušala da otkupi američku verziju TikTok-a, koja se suočava s mogućom zabranom u SAD ukoliko ne bude prodata do septembra. Ta inicijativa je dodatno skrenula pažnju na ovaj mladi, ali ambiciozni AI startap.

U julu, tržišna vrednost Perplexity-ja procenjena je na 18 milijardi dolara, što postavlja pitanje kako bi finansirali ovako veliku kupovinu. Ipak, njihov novi AI pregledač Comet i interesovanje velikih igrača poput Apple i Meta pokazuju da su u usponu i da žele da promene pravila igre u digitalnom svetu.