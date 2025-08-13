Slušaj vest

Uspon veštačke inteligencije izaziva žustre debate širom sveta. Tehnički stručnjaci upozoravaju na velike promene koje bi mogle da zamene milione radnih mesta, posebno jer AI sistemi poput ChatGPT postaju nezaobilazni deo svakodnevnog života. Ipak, budućnost nije izvesna, da li će AI uništiti poslove ili stvoriti nove mogućnosti?

Dario Amodei, direktor kompanije Anthropic, crta mračnu sliku. On upozorava na dolazeće „krvoproliće“ na tržištu rada, gde će AI zameniti ne samo manuelne, već i visoko stručne i birokratske poslove. Ova zabrinjavajuća prognoza podgrejava strahove od masovne nezaposlenosti.

Da li se apokalipsa AI-ja preuveličava?

Tu je i Dejvid Saks, poznati preduzetnik koga je Donald Tramp nazvao „carem veštačke inteligencije i kriptovaluta“. Saks dovodi u pitanje aktuelne pesimistične prognoze, tvrdeći da napredak AI-ja nije toliko brz kao što se misli. Po njegovom mišljenju, mit o „božanskoj superinteligenciji“ je još uvek samo naučna fantastika, a strahovi od masovnog gubitka poslova su preterani.

On naglašava važnu razliku: poslovi neće nestati zbog same AI, već zato što će oni koji bolje koriste AI imati prednost u odnosu na druge. Ključ nije u otporu već u prilagođavanju i korišćenju AI u radu. Saks smatra da će zaposleni koji savladaju nove tehnologije postati nezamenljivi, dok će oni koji ignorišu promene biti u nepovoljnom položaju.

Stavovi tehnoloških giganata

Vodeće ličnosti iz Google-a dele ovakav izbalansiran stav. Suosnivač Endru Ng je nedavno rekao da je opšta veštačka inteligencija precenjena i da će i dalje postojati mnogi poslovi koje ljudi mogu raditi bolje od mašina. Izvršni direktor Sundar Pičai slaže se da će AI promeniti tržište rada, ali i da će se pojaviti novi, zanimljivi poslovi.

On ističe da će tehnologija omogućiti ljudima da se fokusiraju na kreativne i strateške zadatke, dok će AI preuzimati rutinske i ponavljajuće aktivnosti. Na taj način, nova era rada bi mogla da donese veću produktivnost i zadovoljstvo zaposlenih.

Kako predvideti budućnost zaposlenja?

Uprkos brojnim prognozama, niko ne može sa sigurnošću reći šta nas očekuje. Neka radna mesta mogu nestati, ali bi mogla nastati i nova kakva danas ne možemo ni da zamislimo. Izazov je pripremiti današnju radnu snagu za ovu neizvesnu budućnost.

Obrazovanje, prekvalifikacija i prihvatanje AI-ja kao alata a ne pretnje mogli bi biti presudni. Ovo doba može redefinisati samu prirodu rada, zahtevajući nove veštine i razmišljanja od radnika širom sveta. Ulaganja u digitalne kompetencije postaće ključni faktor uspeha u budućem ekonomskom okruženju.

Prilagodi se ili zaostani: Nova realnost rada

Najvažnija pouka iz ove debate je jasna: AI neće samo zameniti ljude već će ojačati one koji znaju da ga koriste. Odupiranje promenama je uzaludno, preživljavanje zavisi od prilagođavanja.

Kako AI nezaustavljivo napreduje, budućnost pripada onima koji se usklade sa tehnologijom i pretvore potencijalne probleme u neviđene prilike. Pitanje je samo da li smo spremni da se sa tim suočimo i koliko brzo ćemo prihvatiti novu realnost. Promene će biti neizbežne, ali mogu biti i prilika za napredak i razvoj.