Izvršni direktor Intela, Lip Bu Tan, uspešno je promenio stav predsednika Donalda Trampa, koji više ne smatra da bi Tan trebalo da podnese ostavku. Na platformi Truth Social, Trump je otkrio da se lično sastao sa Tanom, kao i sa ministrom trgovine Howardom Lutnickom i ministrom finansija Skotom Besentom. Iako nije izneo detalje susreta, opisao ga je kao „veoma interesantan“ i istakao Tanov „neverovatan uspeh i uspon“.

Ranije je Trump optužio Tana da je „jako konfliktan“ zbog svojih investicija u brojne kineske kompanije, među kojima su neke povezane sa kineskom vojskom. Ipak, nakon ovog sastanka, deluje da je predsednik spreman da saradnju nastavi i da će se u narednoj nedelji konsultovati sa svojim kabinetom o predlozima koje mu Tan i njegovi saradnici budu dostavili.

Foto: screenshot X/intel

Zabrinutost zbog veza sa Kinom i reakcija Intela

Pritisak na Tana pojačan je pismom Toma Kotona, republikanskog predsednika Senatskog odbora za obaveštajne poslove, u kojem je iskazana zabrinutost za bezbednost i integritet poslovanja Intela. Tan je, naime, ranije ulagao u kineske tehnološke firme, uključujući i najvećeg proizvođača čipova u Kini, SMIC, što je izazvalo sumnje u pogledu njegovih poslovnih veza.

Odgovarajući na kritike, Tan je u pismu zaposlenima istakao da je bilo mnogo dezinformacija o njegovim ranijim ulogama i da je uvek delovao u skladu sa najvišim etičkim i zakonskim standardima. Takođe, naglasio je da Intel aktivno sarađuje sa Beloom kućom kako bi razjasnili sve nedoumice i osigurali da se faktično stanje pravilno sagleda.

Foto: Shutterstock

Skandal sa američkim zakonima o izvozu

Još jedan problem koji je potresao Tanovu reputaciju jeste kompanija kojom je upravljao pre nego što je postao šef Intela. Ta firma je nedavno priznala kršenje američkih kontrola izvoza, jer je „nezakonito izvezla alate za dizajn čipova“ na kineski vojni univerzitet. Zbog toga je kompanija prihvatila krivičnu odgovornost i platiće kaznu od preko 140 miliona dolara.

Ova vest dodatno je pojačala pritisak na Tana, naročito u kontekstu aktuelnih tenzija između SAD i Kine. Ipak, Tan je ostao odlučan da se suoči sa svim izazovima i nastavi sa reformama unutar Intela.

Foto: Shutterstock

Reorganizacija Intela pod Tanovim vođstvom

Tan je preuzeo Intel u veoma teškoj situaciji. Kompanija je gubila novac zbog neuspeha foundry poslovanja da održi korak sa rivalima kao što je TSMC. Od dolaska na čelo kompanije, Tan je pokrenuo ambiciozan program smanjenja troškova, uključujući i smanjenje radne snage za čak 22% do kraja godine.

Takođe je upozorio investitore da Intel može odustati od razvoja nove proizvodne tehnologije ukoliko ne uspe da privuče velikog kupca. U pismu zaposlenima, Tan je istakao da upravni odbor u potpunosti podržava ove korake, što pokazuje njegovu odlučnost da stabilizuje i unapredi poslovanje kompanije.

Foto: Shutterstock

Trampova administracija i mešanje u poslovanje

Ova situacija je primer koliko je administracija Donalda Trampa bila aktivna u mešanju u rad velikih korporacija. Tramp je često intervenisao u poslovanje firmi kao što su Apple i Bank of America, što je mnoge iznenadilo, posebno jer je reč o republikanskom predsedniku.

MSNBC novinar i pravnik Ari Melber je izjavio da je „prva godina Trampovog drugog mandata učinila mnogo više nego bilo koja moderna administracija u pogledu mešanja u poslovni svet“. Tako da, Tanova priča nije samo o korporativnim investicijama, već i o snažnoj političkoj dinamici koja utiče na globalnu tehnologiju.